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Лига чемпионов
05 октября 2024, 10:08 |
980
1

Было жарко. Фанаты Шальке устроили засаду на фанов Аталанты после Шахтера

Все из-за связей итальянцев с почитателями франкфуртского «Айнтрахта»

05 октября 2024, 10:08 |
980
1
Было жарко. Фанаты Шальке устроили засаду на фанов Аталанты после Шахтера
bergamonews.it

Около сорока фанатов «Шальке» устроили засаду, а затем напали на болельщиков «Аталанты» в Гельзенкирхене, где итальянцы гостили у «Шахтера», проведя матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

По информации издания BergamoNews, которое ссылается на немецкую прессу, группа из нескольких десятков фанатов немецкого «Шальке», возраст каждого из которых составлял от 30 до 40 лет, внезапно появилась из кустов, когда мимо них проходили после матча с «Шахтером» болельщики «Аталанты».

В результате возникла драка, которую удалось прекратить лишь после вмешательства полиции.

Известно, что один из болельщиков «Аталанты» получил легкие ранения, а четверо нарушителей спокойствия были арестованы по обвинению в нападении и нарушении общественного порядка. Расследование все еще продолжается.

Отмечается, что причиной агрессивного поведения фанов «Шальке» по отношению к гостям из Италии является то, что болельщики «Аталанты» имеют хорошую связь со своими коллегами, которые поддерживают «Айнтрахт» из Франкфурта. У фанов «Шальке» и «Айнтрахта», наоборот, крайне натянутые, а то и враждебные, отношения.

Напомним, матч «Шахтер» – «Аталанта» завершился победой итальянцев со счетом 3:0.

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Шальке Аталанта Шахтер Донецк Гельзенкирхен Шахтер - Аталанта Лига чемпионов фанаты драка с болельщиками выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: BergamoNews
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Комментарии 1
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Saar
Напевне, фанати Шальке мають звязки з фанатами Атлетико - таке ж бидло!
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