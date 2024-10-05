«Не могли даже вообразить...» Легенда расхвалил Калафьори на фоне Зинченко

Легенда Арсенала Иан Райт поделился мнением по поводу игры Риккардо Калафьори в матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:0):

«Это очень хороший игрок. Я всегда считал, что наш левый фланг не был должным образом задействован в игре. Даже когда мы пробовали играть с Зинченко или Кивиором, это не работало. Даже когда играл Тимбер там, это не работало. С Калафьори же, то, как он активирует Мартинелли… Это совсем другая игра.

Мартинелли знает, что он может пойти вперед, потому что есть Калафьори. Когда Зинченко пришел в Арсенал, мы увидели огромную разницу в том, как продвигать мяч и контролировать игру. Но теперь кажется, все это вышло на другой уровень благодаря тому, на что способен Калафьори. Я не знал, что у него столько всего в арсенале.

Мы многое слышим об игроках, которые не приспосабливаются к лиге или команде, но он готов работать, он мгновенно все понимает. Мы не могли себе даже представить, что получим такого крутого игрока», – сказал Райт в подкасте.

Видеообзор матча Арсенал – ПСЖ (2:0)