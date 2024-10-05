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  4. Турецкий комментатор: «Такой Галатасарай может взять только ничью с Динамо»
Лига Европы
05 октября 2024, 05:41 |
179
0

Турецкий комментатор: «Такой Галатасарай может взять только ничью с Динамо»

Танер Караман раскритиковал гранд из Стамбула за матч против РФШ в Лиге Европы

05 октября 2024, 05:41 |
179
0
Турецкий комментатор: «Такой Галатасарай может взять только ничью с Динамо»
Twitter. Танер Караман

Турецкий комментатор Танер Караман подверг критике игру Галатасарая в матче Лиги Европы с латвийским РФШ (2:2):

«С такой игрой выиграть у Тоттенгема невозможно. Это правда. Они не смогут победить Мальме на выезде. Ничья из РФШ – это как поражение. Они не смогут победить Аякс на выезде. Возможно, они смогут получить только ничью в матче с киевским Динамо», – сказал Караман в эфире одного из турецких телеканалов.

Галатасарай за два тура ЛЕ 2024/25 набрал 4 очка. На старте соревнований команда из Стамбула одолела ПАОК 3:1.

Что касается Динамо, то подопечные Александр Шовковского проиграли обе первые встречи: Лацио (0:3) и Хоффенхайму (0:2).

Галатасарай и Динамо проведут очный поединок 7-го тура Лиги Европы 21 января 2025 года. Игра состоится в столице Турции на Рамс Парк.

Видеообзор матча Галатасарай – РФШ (2:2)

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РФШ Галатасарай Галатасарай - Динамо Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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