Турецкий комментатор: «Такой Галатасарай может взять только ничью с Динамо»
Танер Караман раскритиковал гранд из Стамбула за матч против РФШ в Лиге Европы
Турецкий комментатор Танер Караман подверг критике игру Галатасарая в матче Лиги Европы с латвийским РФШ (2:2):
«С такой игрой выиграть у Тоттенгема невозможно. Это правда. Они не смогут победить Мальме на выезде. Ничья из РФШ – это как поражение. Они не смогут победить Аякс на выезде. Возможно, они смогут получить только ничью в матче с киевским Динамо», – сказал Караман в эфире одного из турецких телеканалов.
Галатасарай за два тура ЛЕ 2024/25 набрал 4 очка. На старте соревнований команда из Стамбула одолела ПАОК 3:1.
Что касается Динамо, то подопечные Александр Шовковского проиграли обе первые встречи: Лацио (0:3) и Хоффенхайму (0:2).
Галатасарай и Динамо проведут очный поединок 7-го тура Лиги Европы 21 января 2025 года. Игра состоится в столице Турции на Рамс Парк.
Видеообзор матча Галатасарай – РФШ (2:2)
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