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Англия
05 октября 2024, 04:15 |
66
0

Ливерпуль планирует продать опорного полузащитника

Ватару Эндо не входит в планы наставника команды

05 октября 2024, 04:15 |
66
0
Ливерпуль планирует продать опорного полузащитника
IMAGO. Ватару Эндо

Английский «Ливерпуль» готов попрощаться с японским полузащитником Ватару Эндо. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Издание Football Insider информирует, что главный тренер Арне Слот не видит перспективы в японце. Наставник попросил руководство продать футболиста, а за вырученные деньги приобрести молодого игрока.

Выступает Эндо за мерсисайдцев больше одного года. За этот период опорник провел 46 матчей во всех турнирах. Отличился японец всего двумя голами и одним ассистом. Аналитический портал Transermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

Напомним, что представители «Ливерпуля» просматривали украинского полузащитника Георгия Судакова на матче второго тура Лиги чемпионов.

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Андрій Вітренко Источник: Football Insider
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