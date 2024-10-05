Ливерпуль планирует продать опорного полузащитника

Английский «Ливерпуль» готов попрощаться с японским полузащитником Ватару Эндо. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Издание Football Insider информирует, что главный тренер Арне Слот не видит перспективы в японце. Наставник попросил руководство продать футболиста, а за вырученные деньги приобрести молодого игрока.

Выступает Эндо за мерсисайдцев больше одного года. За этот период опорник провел 46 матчей во всех турнирах. Отличился японец всего двумя голами и одним ассистом. Аналитический портал Transermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

Напомним, что представители «Ливерпуля» просматривали украинского полузащитника Георгия Судакова на матче второго тура Лиги чемпионов.