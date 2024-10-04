ВИДЕО. Как Паламарчук угадал направление удара Невеса с 11-метровой точки

4 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Карпаты Львов и Ингулец.

Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась со счетом 0:0.

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На 83-й минуте Игор Невес не сумел реализовать пенальти. Голкипер гостей Алексей Паламарчук парировал удар.

УПЛ 2024/25. 9-й тур, 4 октября

Карпаты Львов – Ингулец – 0:0

Видеообзор матча: