Украина. Премьер лига04 октября 2024, 21:33 | Обновлено 04 октября 2024, 22:02
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ВИДЕО. Как Паламарчук угадал направление удара Невеса с 11-метровой точки
4 октября Карпаты и Ингулец расписали мировую (0:0) в 9-м туре УПЛ 2024/25
04 октября 2024, 21:33 | Обновлено 04 октября 2024, 22:02
807
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4 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Карпаты Львов и Ингулец.
Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась со счетом 0:0.
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На 83-й минуте Игор Невес не сумел реализовать пенальти. Голкипер гостей Алексей Паламарчук парировал удар.
УПЛ 2024/25. 9-й тур, 4 октября
Карпаты Львов – Ингулец – 0:0
Видеообзор матча:
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