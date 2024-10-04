Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Паламарчук угадал направление удара Невеса с 11-метровой точки
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 21:33 | Обновлено 04 октября 2024, 22:02
807
1

ВИДЕО. Как Паламарчук угадал направление удара Невеса с 11-метровой точки

4 октября Карпаты и Ингулец расписали мировую (0:0) в 9-м туре УПЛ 2024/25

04 октября 2024, 21:33 | Обновлено 04 октября 2024, 22:02
807
1
ВИДЕО. Как Паламарчук угадал направление удара Невеса с 11-метровой точки
УПЛ

4 октября состоялся матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Карпаты Львов и Ингулец.

Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 83-й минуте Игор Невес не сумел реализовать пенальти. Голкипер гостей Алексей Паламарчук парировал удар.

УПЛ 2024/25. 9-й тур, 4 октября

Карпаты Львов – Ингулец – 0:0

Видеообзор матча:

По теме:
Александр БАБИЧ: «Это очень хороший результат на данном этапе»
Колос – Левый берег. Текстовая трансляция матча
Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
Игор Невес Алексей Паламарчук пенальти видео голов и обзор Карпаты Львов Ингулец Карпаты - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Футбол | 04 октября 2024, 07:05 40
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ

Киевляне проиграли «Хоффенхайму» 0:2

Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Футбол | 04 октября 2024, 20:23 14
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?

На место Андрея Павелко собирается баллотироваться Андрей Шевченко

Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 04.10.2024, 21:12
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Футзал | 04.10.2024, 07:33
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Бокс | 04.10.2024, 07:48
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
коментатор хотів сказать Йо..., але стримався
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
03.10.2024, 00:10
Бокс
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
03.10.2024, 21:57 3
Футбол
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
03.10.2024, 18:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем