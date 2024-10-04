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  4. Иван ПЕТРЯК: «Оболонь при новом тренере выглядит лучше»
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 20:37 | Обновлено 04 октября 2024, 20:40
269
0

Иван ПЕТРЯК: «Оболонь при новом тренере выглядит лучше»

Хавбек «моряков» прокомментировал победу над «Оболонью»

04 октября 2024, 20:37 | Обновлено 04 октября 2024, 20:40
269
0
Иван ПЕТРЯК: «Оболонь при новом тренере выглядит лучше»
ФК Черноморец

В матче 9-го тура УПЛ одесский «Черноморец» одержал минимальную победу над киевской «Оболонью» (1:0).

Полузащитник одесситов Иван Петряк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

— Поздравляю тебя с победой. Какие впечатления после игры?
— Первый тайм немного у нас не получился. Затем перестроились. Слава Богу, удалось выиграть. 3 очка — это всегда положительные эмоции для всей команды.

— Что сказал тренер в раздевалке, ведь во втором тайме «Черноморец» начал играть очень активно?
— Немножко дал нам на орехи. Мы перестроились в другую схему, и у нас пошла игра. «Оболонь» в первом тайме очень хорошо играла, у них были моменты, ну и мы немного сменили схему в перерыве, и оно сработало.

— Было ли ощущение, что вы можете дожать своего соперника?
— Ну, смотрите, игра была равная, давайте будем честными. Первый тайм был за ними, второй за нами. Но во втором тайме мы немного поднажали, моментов у нас было много, и поэтому мы добились результата. Но, честно говоря, «Оболонь» при новом тренере выглядела гораздо лучше. Я его знаю (Сергея Шищенко – прим.ред.), так как уже работал с ним, и я желаю ему в будущем хороших результатов. Он этого заслуживает.

После 9 туров «Черноморец» занимает 9 место в УПЛ, набрав 10 очков. «Оболонь» с 5 пунктами находится на 15 строчке.

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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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