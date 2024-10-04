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  4. Александр БАБИЧ: «Тренерский штаб забил гол»
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 20:06 |
763
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Александр БАБИЧ: «Тренерский штаб забил гол»

Наставник «моряков» проанализировал победный результат

04 октября 2024, 20:06 |
763
1
Александр БАБИЧ: «Тренерский штаб забил гол»
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич подвел итоги матча 9-го тура УПЛ с киевской «Оболонью» (1:0).

«Радует то, что каждый матч во втором тайме мы прибавляем и создаем моменты. Первый тайм не удался нам – это я могу взять на себя, потому что играли немножко другую схему. Сырая она еще для нас. Планировали больше прессинговать в этой схеме, но «Оболонь» очень хорошо использовала многочисленное преимущество во второй зоне, где наши игроки не успевали перестроиться.

Во втором тайме мы уже больше играли на мячи, больше атаковали и создавали моменты. Главные цифры – на табло. Если не ошибаюсь, Шевцов первым касанием забил. Он первый раз прикоснулся к мячу в этом моменте. Вышел на замену – две минуты. Можно сказать, что тренерский штаб забил гол», – сказал Бабич.

На данный момент «Черноморец» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Черноморец - Оболонь чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: УПЛ-ТВ
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alex belogubko
уберите Бабича он не нужен ЧО 
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