Команду Малиновского Дженоа выставили на продажу

Итальянский футбольный клуб «Дженоа», за который выступает Руслан Малиновский, выставлен на продажу вместе с другими командами 777 Football Group.

«Клуб продается. Уже есть минимум три-четыре группы инвесторов, которые проявляют интерес к приобретению команды. Они считают, что это хорошая возможность для вложения средств, ведь экономическая ситуация сейчас лучше, чем тогда, когда 777 приобрел клуб», - сказал генеральный директор Андреас Бласкес в комментарии журналистам издания sportface.it.

Кроме итальянского клуба, в холдинг входят бельгийский «Стандард», бразильский «Васку да Гама», немецкая «Герта» и французский «Ред Стар».

Также Бласкес добавил, что клуб зимой подпишет полузащитника, чтобы заменить травмированного Руслана Малиновского.

Итальянская «Дженоа» находится на семнадцатой строчке после 6-ти туров.