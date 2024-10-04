Команду Малиновского Дженоа выставили на продажу
Дженоа выигрывал Серию А девять раз, но сейчас клуб находится на семнадцатой строчке
Итальянский футбольный клуб «Дженоа», за который выступает Руслан Малиновский, выставлен на продажу вместе с другими командами 777 Football Group.
«Клуб продается. Уже есть минимум три-четыре группы инвесторов, которые проявляют интерес к приобретению команды. Они считают, что это хорошая возможность для вложения средств, ведь экономическая ситуация сейчас лучше, чем тогда, когда 777 приобрел клуб», - сказал генеральный директор Андреас Бласкес в комментарии журналистам издания sportface.it.
Кроме итальянского клуба, в холдинг входят бельгийский «Стандард», бразильский «Васку да Гама», немецкая «Герта» и французский «Ред Стар».
Также Бласкес добавил, что клуб зимой подпишет полузащитника, чтобы заменить травмированного Руслана Малиновского.
Итальянская «Дженоа» находится на семнадцатой строчке после 6-ти туров.
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