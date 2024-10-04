Сергей ШИЩЕНКО: «Я просто в восторге от своей команды»

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал матч 9-го тура УПЛ с одесским «Черноморцем» (0:1).

«Очень мощный первый тайм. Мы предложили такой темп «Черноморцу», что я просто в восторге от своей команды, как мы провели первый тайм. Реализация была не в нашу пользу.

Второй тайм был не по нашему сценарию, потому что «Черноморец» перестроился и одна ошибка привела к тому, что мы упустили эту игру. Одна ошибка – наши два игрока не разобрались с эпизодом, когда мяч был вверху.

«Черноморец» играл очень хорошо в пространство и мы потеряли игрока одесситов в штрафной площадке – гол.

Будем разбираться, будем анализировать, но я благодарен ребятам за игру, за мощный первый тайм. Уже две игры подряд у нас мощные первые таймы, мощная игра, и я считаю, что это поражение нас сделает еще сильнее», – сказал Шищенко.

На данный момент «Оболонь» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять очков в девяти матчах.