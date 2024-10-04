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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Я просто в восторге от своей команды»
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 19:33 | Обновлено 04 октября 2024, 19:39
1374
1

Сергей ШИЩЕНКО: «Я просто в восторге от своей команды»

Наставник «пивоваров» нашел позитив в поражении

04 октября 2024, 19:33 | Обновлено 04 октября 2024, 19:39
1374
1
Сергей ШИЩЕНКО: «Я просто в восторге от своей команды»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал матч 9-го тура УПЛ с одесским «Черноморцем» (0:1).

«Очень мощный первый тайм. Мы предложили такой темп «Черноморцу», что я просто в восторге от своей команды, как мы провели первый тайм. Реализация была не в нашу пользу.

Второй тайм был не по нашему сценарию, потому что «Черноморец» перестроился и одна ошибка привела к тому, что мы упустили эту игру. Одна ошибка – наши два игрока не разобрались с эпизодом, когда мяч был вверху.

«Черноморец» играл очень хорошо в пространство и мы потеряли игрока одесситов в штрафной площадке – гол.

Будем разбираться, будем анализировать, но я благодарен ребятам за игру, за мощный первый тайм. Уже две игры подряд у нас мощные первые таймы, мощная игра, и я считаю, что это поражение нас сделает еще сильнее», – сказал Шищенко.

На данный момент «Оболонь» занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав пять очков в девяти матчах.

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Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Черноморец Одесса Черноморец - Оболонь чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: УПЛ-ТВ
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