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  4. Джокер Черноморца эмоционально отреагировал на гол в ворота Оболони
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 18:06 |
706
0

Джокер Черноморца эмоционально отреагировал на гол в ворота Оболони

Илья Шевцов принес «морякам» три очка

04 октября 2024, 18:06 |
706
0
Джокер Черноморца эмоционально отреагировал на гол в ворота Оболони
ФК Черноморец. Илья Шевцов

В пятницу, 4 октября, в матче девятого тура УПЛ одесский «Черноморец» на своем поле обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Илья Шевцов, который вышел на замену на 85-й минуте.

«Был план на игру, но обстоятельства меняются во время матча. Возможно, немного первый тайм не очень удавалось с выходом из обороны, но ребята молодцы, вытерпели.

Тренер акцентирует внимание на том, чтобы мы четко перемещались в обороне и надежно играли. В этой игре не пропустили, поэтому поздравляю с этим наш тренерский штаб и линию обороны.

Одесса придает силы, побежали вперед вырывать три таких важных очка для нас. Я очень долго был не с командой по весомым причинам. Для меня этот гол самый важный в жизни», – сказал Шевцов.

На данный момент «Черноморец» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.

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Илья Шевцов Черноморец Одесса Черноморец - Оболонь Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: УПЛ-ТВ
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