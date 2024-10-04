Джокер Черноморца эмоционально отреагировал на гол в ворота Оболони

В пятницу, 4 октября, в матче девятого тура УПЛ одесский «Черноморец» на своем поле обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Илья Шевцов, который вышел на замену на 85-й минуте.

«Был план на игру, но обстоятельства меняются во время матча. Возможно, немного первый тайм не очень удавалось с выходом из обороны, но ребята молодцы, вытерпели.

Тренер акцентирует внимание на том, чтобы мы четко перемещались в обороне и надежно играли. В этой игре не пропустили, поэтому поздравляю с этим наш тренерский штаб и линию обороны.

Одесса придает силы, побежали вперед вырывать три таких важных очка для нас. Я очень долго был не с командой по весомым причинам. Для меня этот гол самый важный в жизни», – сказал Шевцов.

На данный момент «Черноморец» занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков.