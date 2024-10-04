Экс-голкипер португальского Насьоналя умер в 37 лет

37-летний бразильский экс-голкипер «Насьоналя» Даниэль Гимарайнш скончался от онкологической болезни. Как сообщает клубная пресс-служба, находясь еще в структуре команды, у Гимарайнша была диагностирована лейкемия в 2021 году, из-за чего в конце сезона он был вынужден завершить карьеру.

Даниэль Гимарайнш присоединился к «Насьоналю» в 2017 году, был основным голкипером и провел на поле 113 матчей.

Также сообщается, что следующий матч «Насьоналя» с «Бенфикой» начнется с минуты молчания.

Напомним, что 4 октября умер экс-игрок донецкого «Шахтера» и бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков.