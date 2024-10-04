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Германия
04 октября 2024, 17:27 | Обновлено 04 октября 2024, 17:28
329
0

Форвард дортмундской Боруссии выбыл на длительный срок

Карим Адейеми угодил в лазарет команды

04 октября 2024, 17:27 | Обновлено 04 октября 2024, 17:28
329
0
Форвард дортмундской Боруссии выбыл на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми порвал мышцу бедра. Немецкий форвард пропустит как минимум три недели.

Адейеми получил травму в начале второй половины матча Лиги чемпионов во вторник против «Селтика» из Глазго, в котором он способствовал громкому триумфу со счетом 7:1, сделав хет-трик.

Игрок сборной Германии всегда страдает от травм. За последние два сезона 22-летний Адейеми пропустил в общей сложности 25 матчей. Это уже его седьмая мышечная травма в карьере.

В текущем сезоне провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал три ассиста.

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд травма Лига чемпионов Селтик Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Павло Павленко Источник: Bild
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