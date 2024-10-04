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  4. Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
Лига Европы
04 октября 2024, 14:30 |
374
2

Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»

Экс-форвард сборной Украины – о поражении киевлян от «Хоффенхайма»

04 октября 2024, 14:30 |
374
2
Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
dynamo.kiev.ua. Иван Гецко

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua рассказал за что можно похвалить, а где киевские динамовцы были беспомощными во вчерашнем гостевом поединке Лиги Европы с «Хоффенхаймом», в котором хозяева взяли верх – 2:0:

«Киевлянам не откажешь в желании бороться до конца, старательности. Однако, конечно, этого мало, чтобы добиваться положительных результатов на международной арене. Более того, сложилось впечатление, что динамовцы плохо работают над исправлением ошибок. Вот и вчера снова не безгрешными были стопперы, опорник. Не выручил вратарь, затерялись на поле игроки атаки.

Вот почему во время зимнего трансферного «окна» динамовцам надо серьезно позаботиться о приглашении стоппера и габаритного нападающего, который умел бы зацепиться за мяч, выиграть воздушную дуэль. Потому что тот же Тарас Михавко возможно со временем громко заявит о себе, но киевлянам нужен защитник, который бы сегодня обеспечил надежный тыл».

Сейчас «Динамо» занимает 35 место, проиграв оба матча в групповом раунде Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, что известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями от этого противостояния киевлян с «Хоффенхаймом».

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Иван Гецко инсайд
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ivanuch
Купіть Джордана у Зорі ... і буде Вам щастя!!!
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