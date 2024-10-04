Анчелотти о неудаче Реала: «Принимаем критику. Подумали, что непобедимые»

Наставник Реала Карло Анчелотти считает, что поражение от Лилля в Лиге чемпионов, которое стало первым в официальном матче с января, пойдет команде на пользу.

В новом туре Ла Лиги мадридцы сыграют с Вильярреалом.

«Мы принимаем критику после матча с Лиллем. Иногда такие поражения возвращают тебя к реальности, потому что после длительного периода без неудач тебе начинает казаться, что ты непобедимый».

«Не все игроки выступили так, как могут, но мы близки к тому, где хотим быть. Поражение – это возможность для нас, мы должно прореагировать. Посмотрим, пойдет ли это поражение нам на пользу», – сказал Анчелотти.

После травмы Тибо Куртуа основным вратарем Реала снова стал Андрей Лунин, который сыграл с Лиллем и, очевидно, выйдет на игру с Вильярреалом.