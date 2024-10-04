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  4. Анчелотти о неудаче Реала: «Принимаем критику. Подумали, что непобедимые»
Испания
04 октября 2024, 14:40 |
219
0

Анчелотти о неудаче Реала: «Принимаем критику. Подумали, что непобедимые»

Команда проиграла впервые с января

04 октября 2024, 14:40 |
219
0
Анчелотти о неудаче Реала: «Принимаем критику. Подумали, что непобедимые»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник Реала Карло Анчелотти считает, что поражение от Лилля в Лиге чемпионов, которое стало первым в официальном матче с января, пойдет команде на пользу.

В новом туре Ла Лиги мадридцы сыграют с Вильярреалом.

«Мы принимаем критику после матча с Лиллем. Иногда такие поражения возвращают тебя к реальности, потому что после длительного периода без неудач тебе начинает казаться, что ты непобедимый».

«Не все игроки выступили так, как могут, но мы близки к тому, где хотим быть. Поражение – это возможность для нас, мы должно прореагировать. Посмотрим, пойдет ли это поражение нам на пользу», – сказал Анчелотти.

После травмы Тибо Куртуа основным вратарем Реала снова стал Андрей Лунин, который сыграл с Лиллем и, очевидно, выйдет на игру с Вильярреалом.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: Marca
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