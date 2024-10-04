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  4. «На фоне Шахтера это не позор». Эксперт оценил поражение Динамо в ЛЕ
Лига Европы
04 октября 2024, 14:22 |
787
2

«На фоне Шахтера это не позор». Эксперт оценил поражение Динамо в ЛЕ

Александр Севидов высказался о выступлениях украинских грандов в еврокубках

04 октября 2024, 14:22 |
787
2
«На фоне Шахтера это не позор». Эксперт оценил поражение Динамо в ЛЕ
UA-Football

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Не раз говорил тем, кто утверждает, что наш чемпионат растет... Все эти «результаты» – это отголосок нашего чемпионата. Вроде бы в чемпионате мы играем, а выходим в еврокубки – вроде бы и не играем. Нельзя сказать на фоне «Шахтера» в матче с «Аталантой», что «Динамо» проиграло позорно. Есть с чем сравнивать. «Динамо» играло лучше, чем «Шахтер», но увы... А на кого еще равняться, если не на двух наших флагманов украинского футбола? Но мы слабее даже тех команд, которые у себя в чемпионате сейчас идут в подвале турнирной таблицы. «Хоффенхайм» занимает 16-е место из 18-ти, в пяти матчах пропустил аж 15 мячей, но обыгрывает «Динамо». «Аталанта» в чемпионате – 12-е место, но легко деклассирует «Шахтер».

Нужно заметить, «Хоффенхайм» обыграл киевлян, также не сильно напрягаясь. Проблема «Динамо» никуда не делась – это центр обороны. Плюс к этому добавить, что сейчас небезопасно выглядит Бражко, связующая ось всего центра преодобороны; как итог – нам постоянно забивают по центру. Он не выполняет главную функцию центрального хава – выжигать все, что шевелится и приближается к воротам. Второй гол – он же просто остановился, дав легко себя пройти. Как по мне, это отголоски нашего слабого чемпионата. Если на внутренней арене «Динамо» не испытывает никаких проблем, то в еврокубках все лезет наружу. Нужно правильно обороняться не только числом, но и умением. Тактически «динамовцы» сейчас играют очень плохо».

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Александр Севидов Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Tower Bridge
Не позор проиграть селу из зоны вылета Бунды?
Динамо играло лучше,  но не против Аталанты же.
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+1
Віктор Коробка
А на тлі Кривбасу та Полісся - взагалі красунчики! Ну нехай ще деякі горе-вболівальники, що б хоч якось "відбілити" гру своєї команди порівнюють її гру з такими ж, або з ще гіршими показниками іншіх клубів. Але якщо це роблять "експерти" - то це сводчить про рівень їх "експертної" оцінки. Завжди можна найти того, хто зіграв ще гірше за твою команду - але чи виправдовує це твою команду - це дуже велике питання.
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