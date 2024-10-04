«На фоне Шахтера это не позор». Эксперт оценил поражение Динамо в ЛЕ

Известный украинский тренер Александр Севидов прокомментировал поражение киевского «Динамо» в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Не раз говорил тем, кто утверждает, что наш чемпионат растет... Все эти «результаты» – это отголосок нашего чемпионата. Вроде бы в чемпионате мы играем, а выходим в еврокубки – вроде бы и не играем. Нельзя сказать на фоне «Шахтера» в матче с «Аталантой», что «Динамо» проиграло позорно. Есть с чем сравнивать. «Динамо» играло лучше, чем «Шахтер», но увы... А на кого еще равняться, если не на двух наших флагманов украинского футбола? Но мы слабее даже тех команд, которые у себя в чемпионате сейчас идут в подвале турнирной таблицы. «Хоффенхайм» занимает 16-е место из 18-ти, в пяти матчах пропустил аж 15 мячей, но обыгрывает «Динамо». «Аталанта» в чемпионате – 12-е место, но легко деклассирует «Шахтер».

Нужно заметить, «Хоффенхайм» обыграл киевлян, также не сильно напрягаясь. Проблема «Динамо» никуда не делась – это центр обороны. Плюс к этому добавить, что сейчас небезопасно выглядит Бражко, связующая ось всего центра преодобороны; как итог – нам постоянно забивают по центру. Он не выполняет главную функцию центрального хава – выжигать все, что шевелится и приближается к воротам. Второй гол – он же просто остановился, дав легко себя пройти. Как по мне, это отголоски нашего слабого чемпионата. Если на внутренней арене «Динамо» не испытывает никаких проблем, то в еврокубках все лезет наружу. Нужно правильно обороняться не только числом, но и умением. Тактически «динамовцы» сейчас играют очень плохо».