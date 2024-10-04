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  4. Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда
Испания
04 октября 2024, 13:20 |
355
3

Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда

Эрлинг Холанд может покинуть «Ман Сити»

04 октября 2024, 13:20 |
355
3
Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда
ФК Аль-Хиляль. Неймар

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать в клуб суперзвездного футболиста, чтобы поднять медийную узнаваемость клуба. Об этом сообщает испанское издание Diario Sport.

По информации источника, в списке потенциальных новичков есть бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар и норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год. Контракт бразильца с саудовцами действует до завершения нынешней кампании. Ранее сообщалось, что он хочет вернуться в родной «Сантос».

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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Комментарии 3
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potemkin78
красавчик Неймар год на халяву погулял, бабки заработал ненапрягаясь а теперь можно и поиграть
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0
OKs100
Оно и понятно, суперзвездный футболист сразу отбивается по финансам. Придет Холанд за 400 миллионов, и футболки с его именем за первый месяц после трансфера раскупят на 2-3 миллиарда (производство ценой 3 доллара, а продажа по 100-150).
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-1
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