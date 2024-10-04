Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет подписать в клуб суперзвездного футболиста, чтобы поднять медийную узнаваемость клуба. Об этом сообщает испанское издание Diario Sport.

По информации источника, в списке потенциальных новичков есть бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар и норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год. Контракт бразильца с саудовцами действует до завершения нынешней кампании. Ранее сообщалось, что он хочет вернуться в родной «Сантос».

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.