Аль-Наср с Роналду боится отправляться на матч ЛЧ Азии. Известна причина

Саудовский «Аль-Наср» отказывается ехать в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов против «Эстегляля», сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, клуб, в котором играет легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, боится посещать Тегеран из-за военного конфликта Ирана с Израилем.

Из-за угроз Израиля столица Ирана может стать одним из самых опасных городов в регионе, поэтому «Аль-Наср» не хочет рисковать безопасностью своих футболистов.

Матч «Эстегляль» - «Аль-Наср» должен состояться 22 октября в 19:00 по киевскому времени.