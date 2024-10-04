Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Наср с Роналду боится отправляться на матч ЛЧ Азии. Известна причина
Саудовская Аравия
04 октября 2024, 12:50 |
653
1

Аль-Наср с Роналду боится отправляться на матч ЛЧ Азии. Известна причина

Саудовский клуб не хочет находиться в столице Ирана

04 октября 2024, 12:50 |
653
1
Аль-Наср с Роналду боится отправляться на матч ЛЧ Азии. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» отказывается ехать в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов против «Эстегляля», сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, клуб, в котором играет легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду, боится посещать Тегеран из-за военного конфликта Ирана с Израилем.

Из-за угроз Израиля столица Ирана может стать одним из самых опасных городов в регионе, поэтому «Аль-Наср» не хочет рисковать безопасностью своих футболистов.

Матч «Эстегляль» - «Аль-Наср» должен состояться 22 октября в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: лидируют Аль-Хиляль и Аль-Ахли
Левандовски забил 35 клубам в Лиге чемпионов. У кого показатель больше?
Обошел Роналду и настиг Месси. Левандовски – лидер ЛЧ по важному показателю
Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Эстегляль
Дмитро Вербинський Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
Теннис | 03 октября 2024, 15:21 0
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае
Минус украинка. Определена первая полуфинальная пара на тысячнике в Китае

Паула Бадоса выиграла у Чжан Шуай, Юлия Стародубцева уступила Коко Гофф

Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Футбол | 03 октября 2024, 23:59 6
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции

Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й минуте

Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму
Футбол | 04.10.2024, 12:11
Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму
Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму
Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
Футбол | 04.10.2024, 11:49
Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fuz1982z
нехай їдуть в донецьк
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 35
Футбол
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
02.10.2024, 09:03 25
Футбол
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
03.10.2024, 02:14 3
Футбол
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
03.10.2024, 11:55
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
02.10.2024, 08:26 1
Теннис
Шумахер появился на публике впервые за 11 лет
Шумахер появился на публике впервые за 11 лет
02.10.2024, 15:23 6
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем