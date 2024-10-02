Роналду планирует завершить карьеру в Аль-Насре

39-летний португальский форвард «Аль-Насру» Криштиану Роналду рассказал журналистам BBC, где собирается завершать игровую карьеру.

«Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию – через два-три года, - но, скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в «Аль-Насре». Больше не важно, лучший ли я игрок в мире или нет, меня это больше не касается. Для игрока хорошо забивать голы, но для меня важнее, чтобы команда побеждала. Я привык бить рекорды и больше не гонюсь за ними. Самое главное для меня сейчас – наслаждаться игрой и помогать «Аль-Насру» и моим товарищам по команде побеждать», – цитирует Роналду BBC.

Роналду присоединился к клубу из Саудовской Аравии в 2023 году. За это время игрок 42 раза выходил на футбольное поле и забил 43 мяча.

Кроме этого, Ронадду рассказал журналистам ВВС, что его уже не интересует статус лучшего игрока мира.