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Лига Европы
04 октября 2024, 11:49 | Обновлено 04 октября 2024, 12:07
768
3

Тренер-эксперт рассказал, как должен измениться Ванат в Динамо

Николай Цымбал – об игре нападающего киевлян

04 октября 2024, 11:49 | Обновлено 04 октября 2024, 12:07
768
3
Тренер-эксперт рассказал, как должен измениться Ванат в Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший тренер «Миная» и клуба ЮКСА Николай Цымбал по результатам матча «Динамо» с «Хоффенхаймом» (0:2) в Лиге Европы дал оценку действиям нападающего киевлян Владислава Ваната.

«В течение сезона я ожидаю от Ваната большего, пока он выглядит не так убедительно. Приход Герреро должен добавить ему ощущение конкуренции, чтобы он становился лучше. Эдуардо - достойный конкурент, возможно, со временем его результативные действия заставят Ваната проснуться.

Хоффенхайм - это команда, которая позволяет создавать моменты у своих ворот. Стоит хотя бы посмотреть на то, с каким счетом завершаются их матчи – 3:4, 3:2, 1:4, 1:3. По статистике xG они спокойно дают создавать. Сегодня было немало моментов, где не хватало последнего качественного действия. Форвард должен обладать ощущением того, что команда-соперник далеко не безгрешна в обороне. Но сегодня мы этого от Ваната и Герреро не увидели», – рассказал Цымбал.

Ранее Николай Цымбал назвал игроков «Динамо», которые могли сыграть лучше против «Хоффенхайма».

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Николай Цымбал Владислав Ванат Хоффенхайм - Динамо Динамо Киев Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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potemkin78
Ванат супер форвард на фоне нынешних форвардов ДК (кстате а кроме Герреро ещё кто?) а так он средненький игрок
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0
Перець
Ванат стає потихеньку Супрягою
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0
Aries2005
Народжений повзати - літати не буде.
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0
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