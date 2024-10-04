Тренер-эксперт рассказал, как должен измениться Ванат в Динамо

Бывший тренер «Миная» и клуба ЮКСА Николай Цымбал по результатам матча «Динамо» с «Хоффенхаймом» (0:2) в Лиге Европы дал оценку действиям нападающего киевлян Владислава Ваната.

«В течение сезона я ожидаю от Ваната большего, пока он выглядит не так убедительно. Приход Герреро должен добавить ему ощущение конкуренции, чтобы он становился лучше. Эдуардо - достойный конкурент, возможно, со временем его результативные действия заставят Ваната проснуться.

Хоффенхайм - это команда, которая позволяет создавать моменты у своих ворот. Стоит хотя бы посмотреть на то, с каким счетом завершаются их матчи – 3:4, 3:2, 1:4, 1:3. По статистике xG они спокойно дают создавать. Сегодня было немало моментов, где не хватало последнего качественного действия. Форвард должен обладать ощущением того, что команда-соперник далеко не безгрешна в обороне. Но сегодня мы этого от Ваната и Герреро не увидели», – рассказал Цымбал.

Ранее Николай Цымбал назвал игроков «Динамо», которые могли сыграть лучше против «Хоффенхайма».