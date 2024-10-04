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Лига Европы
04 октября 2024, 11:22 | Обновлено 04 октября 2024, 11:33
288
0

Эксперт назвал игроков Динамо, которые могли сыграть лучше с Хоффенхаймом

Николай Цымбал – о действиях киевлян в матче 2-го тура Лиги Европы

04 октября 2024, 11:22 | Обновлено 04 октября 2024, 11:33
288
0
Эксперт назвал игроков Динамо, которые могли сыграть лучше с Хоффенхаймом
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Бывший тренер «Миная» и клуба ЮКСА Николай Цымбал поделился экспертным мнением о матче 2-го тура Лиги Европы, в котором «Динамо» на выезде проиграло «Хоффенхайму» со счетом 0:2.

«Я ждал победу, которая бы добавила нам баллов в Таблицу коэффициентов УЕФА. Я понимал, что Хоффенхайм создает немало моментов, но и много позволяет у своих ворот. Ожидал, что игра будет интенсивной. Результат игры зависел от того, кто сумеет реализовать свои возможности и лучше сыграет именно в завершающей стадии. Увидел, что Хоффенхайм был немного лучше Динамо во всех компонентах.

Караваев? От Караваева я ожидал большего. Такая же ситуация, как и с Дубинчаком: нужно больше качества в игре впереди, больше обострения. Тем более, что защитником Караваев системно играет не с начала карьеры, а до этого действовал на позиции полузащитника.

В целом средней линии не хватило интенсива и скоростной работы, как у Хоффенхайма. Немцы действовали, как единый механизм, а у нас были вспышки. Бражко сыграл неплохо, но от такого игрока ожидаешь большего. Тем более, что поступала информация об интересе к нему из Европы», – пояснил Цымбал.

Ранее Олег Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать «Динамо» за поражение в Лиге Европы.

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Николай Цымбал Александр Караваев Владимир Бражко Динамо Киев Хоффенхайм - Динамо Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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