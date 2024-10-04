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Лига Европы
04 октября 2024, 10:07 | Обновлено 04 октября 2024, 10:11
549
1

Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение в ЛЕ

Олег Федорчук прокомментировал поражение киевлян от «Хоффенхайма»

04 октября 2024, 10:07 | Обновлено 04 октября 2024, 10:11
549
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Федорчук объяснил, почему не стоит критиковать Динамо за поражение в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября во 2-м туре группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» в гостях проиграло немецкому «Хоффенхайму» – 0:2.

Известный тренер и авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния:

«Динамо» проиграло, но пыталось оказать упорное сопротивление хозяевам. Даже после пропущенных двух мячей гости горели желанием добиться перелома. Где-то не хватило исполнительского мастерства, где-то удачи. Но я с оптимизмом смотрю на это поколение динамовцев, оно мне напоминает времена, когда в киевской команде продолжал путь к вершинам футбольного мастерства Андрей Шевченко. Тогда также случались досадные неудачи в еврокубках, однако было очевидно, что через несколько лет эти ребята станут «звездами». Вот почему давайте и сейчас даже после двух поражений подряд киевлян в Лиге Европы искать позитив.

У «Динамо» есть перспективный руководитель, с творческой жилкой, свой воспитанник, практически весь состав укомплектован молодыми игроками с украинскими паспортами, у команды есть свой стиль, заточенный на атаку. Поэтому советую запастись терпением, хотя болельщикам при просмотре матчей особенно международных, желательно иметь при себе успокоительное. Ничего не поделаешь, это – проблемы роста. Тем не менее, убежден, если уже в ближайшее трансферное «окно» динамовцы усилят 1-2 позиции, то следующей весной от них можно будет ожидать еще более качественной игры. Хотя, конечно, хочется, чтобы в престижной Лиге Европы они не сошли досрочно с дистанции», – рассказал Федорчук.

Напомним, в следующем туре Лиги Европы «Динамо» сыграет 24 октября в гостях с «Ромой».

Ранее мы сообщали, что в УЕФА оценили игру «Динамо» с «Хоффенхаймом».

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Олег Федорчук Динамо Киев Хоффенхайм - Динамо Хоффенхайм Лига Европы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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George Abuladze
Відомий тренер і експерт несе повну маячню, може він інший матч дивився?
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