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  4. В УЕФА оценили игру Динамо с Хоффенхаймом в Лиге Европы
Лига Европы
04 октября 2024, 09:53 | Обновлено 04 октября 2024, 10:01
873
2

В УЕФА оценили игру Динамо с Хоффенхаймом в Лиге Европы

Киевляне потерпели поражение в гостях со счетом 0:2

04 октября 2024, 09:53 | Обновлено 04 октября 2024, 10:01
873
2
В УЕФА оценили игру Динамо с Хоффенхаймом в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября состоялся матч 2-го тура основного турнира Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и киевским «Динамо», в котором немецкий клуб одержал победу со счетом 2:0.

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку итоговому результату поединка, состоявшегося в Зингсхайме:

«В игре, в которой у обеих команд было мало моментов, «Хоффенхайм» одержал победу со счетом 2:0, благодаря голам в обоих таймах чешского игрока Адама Гложека.

Хотя у киевского «Динамо» были моменты, хозяева поля редко выглядели по-настоящему напряженными и одержали важную победу в своем первом домашнем матче Лиги Европы в этом сезоне», – сказано в итоговом вердикте УЕФА к матчу.

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Динамо Киев Хоффенхайм Хоффенхайм - Динамо Лига Европы УЕФА
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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George Abuladze
Динамо і Шахтар позорять Україну в єврокубках
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potemkin78
особенно рад за то что 2 штуки забил чех, как раз перед играми сборных
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0
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