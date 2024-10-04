В УЕФА оценили игру Динамо с Хоффенхаймом в Лиге Европы

3 октября состоялся матч 2-го тура основного турнира Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и киевским «Динамо», в котором немецкий клуб одержал победу со счетом 2:0.

Пресс-служба Европейского футбольного союза дала оценку итоговому результату поединка, состоявшегося в Зингсхайме:

«В игре, в которой у обеих команд было мало моментов, «Хоффенхайм» одержал победу со счетом 2:0, благодаря голам в обоих таймах чешского игрока Адама Гложека.

Хотя у киевского «Динамо» были моменты, хозяева поля редко выглядели по-настоящему напряженными и одержали важную победу в своем первом домашнем матче Лиги Европы в этом сезоне», – сказано в итоговом вердикте УЕФА к матчу.