Динамо побило свой же украинский антирекорд 11-летней давности

В матче с «Хоффенхаймом» (0:2) «Динамо» продлило свою серию с пропущенными мячами в Лиге Европы до 10 игр. Тем самым киевляне побили свой же украинский антирекорд 11-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским «Брюгге» со счетом 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 10* Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (г) 9 Динамо 03.11.2011 Бешикташ 0:1 (г) 24.10.2013 Тун 3:0 (д) 9 Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 8 Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 8* Шахтер 11.03.2021 Рома 0:3 (г) 7 Днепр 29.09.2005 Хайберниан 5:1 (д) 20.09.2007 Абердин 0:0 (г)

* серия не закончена.