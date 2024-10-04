Динамо побило свой же украинский антирекорд 11-летней давности
Киевляне 10-й раз подряд пропустили в Лиге Европы
В матче с «Хоффенхаймом» (0:2) «Динамо» продлило свою серию с пропущенными мячами в Лиге Европы до 10 игр. Тем самым киевляне побили свой же украинский антирекорд 11-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским «Брюгге» со счетом 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
10*
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
|
|
|
9
|
Динамо
|
03.11.2011
|
Бешикташ
|
0:1 (г)
|
24.10.2013
|
Тун
|
3:0 (д)
|
9
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
8
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8*
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
8*
|
Шахтер
|
11.03.2021
|
Рома
|
0:3 (г)
|
|
|
|
7
|
Днепр
|
29.09.2005
|
Хайберниан
|
5:1 (д)
|
20.09.2007
|
Абердин
|
0:0 (г)
* серия не закончена.
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