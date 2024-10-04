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Лига Европы
04 октября 2024, 10:49 | Обновлено 04 октября 2024, 11:08
485
0

Динамо побило свой же украинский антирекорд 11-летней давности

Киевляне 10-й раз подряд пропустили в Лиге Европы

04 октября 2024, 10:49 | Обновлено 04 октября 2024, 11:08
485
0
Динамо побило свой же украинский антирекорд 11-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с «Хоффенхаймом» (0:2) «Динамо» продлило свою серию с пропущенными мячами в Лиге Европы до 10 игр. Тем самым киевляне побили свой же украинский антирекорд 11-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала они в гостях взяли верх над бельгийским «Брюгге» со счетом 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

10*

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (г)

9

Динамо

03.11.2011

Бешикташ

0:1 (г)

24.10.2013

Тун

3:0 (д)

9

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8*

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

8*

Шахтер

11.03.2021

Рома

0:3 (г)

7

Днепр

29.09.2005

Хайберниан

5:1 (д)

20.09.2007

Абердин

0:0 (г)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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