Динамо пропустило 500-й мяч в еврокубках

Первый мяч, забитый форвардом «Хоффенхайма» Адамом Гложеком, стал 500-м, пропущенным «Динамо» в еврокубковых турнирах. 321 раз голкиперам киевлян довелось вынимать мяч из сетки в Лиге (Кубке) чемпионов, 146 (с учетом второго гола Гложека) – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 27 – в Кубке кубков, 6 – в Лиге конференций и 1 – в Суперкубке УЕФА.

292 мяча бело-синие пропустили в гостях, 208 – дома и 1 – на нейтральных полях. Чаще других забивали динамовцам команды из Испании – 55 голов, Германии, Италии – по 48, Англии – 46 и Португалии – 36.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Динамо в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Минута Счет 1-й 02.09.1965 КК 1/16 Энтони КЕРЛИ Колрейн 72’ (1:6) 1:6 (д) 100-й 30.09.1992 КУ 1/32 Ян ФЬЕРТОФ Рапид В 15’ (2:0) 3:2 (д) 200-й 16.10.2001 ЛЧ ГТ1 Дэнни МЕРФИ Ливерпуль 43’ (1:0) 2:1 (г) 300-й 26.09.2009 ЛЧ ГТ ПЕДРО РОДРИГЕС Барселона 76’ (2:0) 2:0 (д) 400-й 15.02.2018 ЛЕ 1/16 Астрит АЙДАРОВИЧ АЕК Аф 80’ (1:1) 1:1 (д) 500-й 03.10.2024 ЛЕ ОТ Адам ГЛОЖЕК Хоффенхайм 22’ (1:0) 2:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европі; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.