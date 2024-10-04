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Лига Европы
04 октября 2024, 10:41 | Обновлено 04 октября 2024, 11:12
96
1

Динамо пропустило 500-й мяч в еврокубках

«Юбилейным» стал первый гол в ворота киевлян Адама Гложека

04 октября 2024, 10:41 | Обновлено 04 октября 2024, 11:12
96
1
Динамо пропустило 500-й мяч в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый мяч, забитый форвардом «Хоффенхайма» Адамом Гложеком, стал 500-м, пропущенным «Динамо» в еврокубковых турнирах. 321 раз голкиперам киевлян довелось вынимать мяч из сетки в Лиге (Кубке) чемпионов, 146 (с учетом второго гола Гложека) – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 27 – в Кубке кубков, 6 – в Лиге конференций и 1 – в Суперкубке УЕФА.

292 мяча бело-синие пропустили в гостях, 208 – дома и 1 – на нейтральных полях. Чаще других забивали динамовцам команды из Испании – 55 голов, Германии, Италии – по 48, Англии – 46 и Португалии – 36.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» голы, пропущенные Динамо в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Минута

Счет

1-й

02.09.1965

КК

1/16

Энтони КЕРЛИ

Колрейн

72’ (1:6)

1:6 (д)

100-й

30.09.1992

КУ

1/32

Ян ФЬЕРТОФ

Рапид В

15’ (2:0)

3:2 (д)

200-й

16.10.2001

ЛЧ

ГТ1

Дэнни МЕРФИ

Ливерпуль

43’ (1:0)

2:1 (г)

300-й

26.09.2009

ЛЧ

ГТ

ПЕДРО РОДРИГЕС

Барселона

76’ (2:0)

2:0 (д)

400-й

15.02.2018

ЛЕ

1/16

Астрит АЙДАРОВИЧ

АЕК Аф

80’ (1:1)

1:1 (д)

500-й

03.10.2024

ЛЕ

ОТ

Адам ГЛОЖЕК

Хоффенхайм

22’ (1:0)

2:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европі; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Алё! Савецкие голы не в счёт
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