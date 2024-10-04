Динамо пропустило 500-й мяч в еврокубках
«Юбилейным» стал первый гол в ворота киевлян Адама Гложека
Первый мяч, забитый форвардом «Хоффенхайма» Адамом Гложеком, стал 500-м, пропущенным «Динамо» в еврокубковых турнирах. 321 раз голкиперам киевлян довелось вынимать мяч из сетки в Лиге (Кубке) чемпионов, 146 (с учетом второго гола Гложека) – в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 27 – в Кубке кубков, 6 – в Лиге конференций и 1 – в Суперкубке УЕФА.
292 мяча бело-синие пропустили в гостях, 208 – дома и 1 – на нейтральных полях. Чаще других забивали динамовцам команды из Испании – 55 голов, Германии, Италии – по 48, Англии – 46 и Португалии – 36.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» голы, пропущенные Динамо в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
02.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Энтони КЕРЛИ
|
Колрейн
|
72’ (1:6)
|
1:6 (д)
|
100-й
|
30.09.1992
|
КУ
|
1/32
|
Ян ФЬЕРТОФ
|
Рапид В
|
15’ (2:0)
|
3:2 (д)
|
200-й
|
16.10.2001
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Дэнни МЕРФИ
|
Ливерпуль
|
43’ (1:0)
|
2:1 (г)
|
300-й
|
26.09.2009
|
ЛЧ
|
ГТ
|
ПЕДРО РОДРИГЕС
|
Барселона
|
76’ (2:0)
|
2:0 (д)
|
400-й
|
15.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16
|
Астрит АЙДАРОВИЧ
|
АЕК Аф
|
80’ (1:1)
|
1:1 (д)
|
500-й
|
03.10.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Адам ГЛОЖЕК
|
Хоффенхайм
|
22’ (1:0)
|
2:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европі; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ОТ - основной турнир.
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