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  4. Несостоявшаяся соперница Стародубцевой в Пекине – о своем вдохновителе
WTA
04 октября 2024, 10:45 | Обновлено 04 октября 2024, 11:10
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Несостоявшаяся соперница Стародубцевой в Пекине – о своем вдохновителе

Паула Бадоса оценила достижения Карлоса Алькараса

04 октября 2024, 10:45 | Обновлено 04 октября 2024, 11:10
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Несостоявшаяся соперница Стародубцевой в Пекине – о своем вдохновителе
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№19 WTA) поделилась мнением об игре своего соотечественника Карлоса Алькараса, который, как известно, является третьим номером рейтинга АТР.

«Меня вдохновляет Карлос, он великолепен на корте и вне его. Он невероятный человек и игрок. Я смотрела весь матч с Синнером, болела за него. Он заставляет всю страну гордиться собой. Я его большая поклонница», – призналась Бадоса, которая на турнире WTA 1000 в Пекине, который проходит в эти дни, могла встретиться в полуфинале с Юлией Стародубцевой, если бы украинка преодолела четвертьфинальный барьер в лице Коко Гофф.

Алькарас, напомним, выиграл турнир АТР 500 в Пекине, обыграв в финале первую ракетку мира итальянца Янника Синнера – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

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Карлос Алькарас (теннисист) Паула Бадоса
Юрій Остроумов Источник: WTA
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Fdail
Ох уж ці метафори-перифрази від спорт юа)))
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