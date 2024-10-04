Несостоявшаяся соперница Стародубцевой в Пекине – о своем вдохновителе

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№19 WTA) поделилась мнением об игре своего соотечественника Карлоса Алькараса, который, как известно, является третьим номером рейтинга АТР.

«Меня вдохновляет Карлос, он великолепен на корте и вне его. Он невероятный человек и игрок. Я смотрела весь матч с Синнером, болела за него. Он заставляет всю страну гордиться собой. Я его большая поклонница», – призналась Бадоса, которая на турнире WTA 1000 в Пекине, который проходит в эти дни, могла встретиться в полуфинале с Юлией Стародубцевой, если бы украинка преодолела четвертьфинальный барьер в лице Коко Гофф.

Алькарас, напомним, выиграл турнир АТР 500 в Пекине, обыграв в финале первую ракетку мира итальянца Янника Синнера – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).