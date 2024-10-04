Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал свое мнение по поводу внедренного в текущем сезоне нового формата проведения основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – турнира, в котором «горняки» уже успели провести два матча (ничья и поражение).

«С моей точки зрения, новый формат Лиги чемпионов более интересен для болельщиков и гораздо более интересен для клубов с финансовой точки зрения и количества матчей. Если раньше мы играли в групповом раунде шесть матчей, то теперь речь идет о восьми играх. Как для нас, как представителя Украины, да и для всей Центральной и Восточной Европы, это довольно хорошо и является большим вызовом».

«Для болельщиков это также хорошо, потому что мы играем с разными командами. Если ранее мы проводили матчи только с тремя командами, и это давало некую усталость, потому что уже понимаешь и предугадываешь, какие могут результаты, стратегия. Но сейчас это довольно интересно, ведь каждая игра – это новый соперник, новый вызов, новая стратегия. Потому с моей точки зрения, УЕФА запустил очень и очень хороший формат, и я верю, что этот формат будет иметь успех в будущем», – заявил Палкин в общении с журналистами CBS Sports.

Также Палкин назвал имя бразильского легионера команды, который в будущем станет топ-звездой.