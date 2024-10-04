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  4. Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 октября 2024, 09:34 |
706
4

Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов

Вместо шести матчей «горняки» гарантировано сыграют восемь поединков в самом престижном турнире

04 октября 2024, 09:34 |
706
4
Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов
ft.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал свое мнение по поводу внедренного в текущем сезоне нового формата проведения основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – турнира, в котором «горняки» уже успели провести два матча (ничья и поражение).

«С моей точки зрения, новый формат Лиги чемпионов более интересен для болельщиков и гораздо более интересен для клубов с финансовой точки зрения и количества матчей. Если раньше мы играли в групповом раунде шесть матчей, то теперь речь идет о восьми играх. Как для нас, как представителя Украины, да и для всей Центральной и Восточной Европы, это довольно хорошо и является большим вызовом».

«Для болельщиков это также хорошо, потому что мы играем с разными командами. Если ранее мы проводили матчи только с тремя командами, и это давало некую усталость, потому что уже понимаешь и предугадываешь, какие могут результаты, стратегия. Но сейчас это довольно интересно, ведь каждая игра – это новый соперник, новый вызов, новая стратегия. Потому с моей точки зрения, УЕФА запустил очень и очень хороший формат, и я верю, что этот формат будет иметь успех в будущем», – заявил Палкин в общении с журналистами CBS Sports.

Также Палкин назвал имя бразильского легионера команды, который в будущем станет топ-звездой.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: CBS Sports
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Комментарии 4
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George Abuladze
Нехай Палкін прокоментує останню гру, йому точно все сподобалось?
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0
Макс Максов
Ага, на два матчі більше позору...
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0
potemkin78
особенно игры в январе, за это ваще отдельное спасибо
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0
8number
Так, формат цікавий, але:
1.Шляхтьор грає в ньому останній раз
2.Вболівальники радіти не будуть
Ответить
0
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