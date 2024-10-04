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  4. Палкин назвал бразильца Шахтера, который станет топ-звездой
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:19 |
1590
5

Палкин назвал бразильца Шахтера, который станет топ-звездой

По мнению руководителя «горняков», на наивысший уровень выступлений способен выйти Кевин

04 октября 2024, 09:19 |
1590
5
Палкин назвал бразильца Шахтера, который станет топ-звездой
shakhtar.com. Кевин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в общении с журналистами CBS Sports рассказал, на кого из бразильских легионеров нынешней команды стоит обратить особое внимание, а также объяснил европейцам, почему «горнякам» сейчас гораздо сложнее продолжать эффективную кадровую и трансферную работу на бразильском трансферном рынке.

«Знаете, честно говоря, все бразильские ребята, которые сейчас играют в нашей команде в Лиге чемпионов, достойны внимания. Это и Эгиналдо, и Невертон, и Кевин, который сейчас травмирован, но в любом случае это будущая топ-звезда, как я считаю».

«Поэтому вы знаете нашу стратегию, нашу философию. Мы концентрируемся на бразильском рынке, пытаемся привезти легионеров из этой страны, продолжая свою политику. Иногда это трудно, особенно в последние два года. У нас в стране идет война и сюда трудно приглашать молодых игроков. Знаете, нужно потратить много времени, чтобы убедить родителей игрока, его агентов, чтобы тот в итоге играл именно за наш клуб. Поэтому в последние два с половиной года нам достаточно сложно придерживаться нашей трансферной политики», – сказал Палкин.

Также Палкин заявил, что вне зависимости от войны в стране, клуб должен стараться сохранять свою философию, что и позволит ему быть успешным.

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Сергей Палкин Кевин (Шахтер) Лига чемпионов бразильцы
Алексей Сливченко Источник: CBS Sports
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Сергій П
як вони вже за*бали зі своїми "зірками"....а справжній рівень показують єврокубки
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+3
suforza1921
Рекламуй не рекламуй все одно отримаєш... Після Мудрика закордонні клуби будуть особливо уважно і прискіпливо підходити до купівлі гравців з Шахтаря. Тим більше, коли "кроти" демонструють таку, м'яко кажучи, невиразну гру. Тому продати за більш-менш нормальні бабки умовних невертонів, педріньїв чи кевінів навряд чи вдасться, як би менеджмент клубу не намагався лізти через дупу...
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+1
Xvalenok03
Вот за что можно похвалить палкина - это за то, что он всегда хвалит игроков.
Купили бразильца - потому что он талант
Наш игрок дорого стоит - потому, что он талант
Хотят продать игрока дорого - потому, что он талант.
В противовес динамовским.
Покупают дешевых не потому, что талант - денег нет
Наши игроки это игроки топ-уровня - пока не обосрутся в сборной, еврокубках, в чукре
Продают лишь бы продать - не талант.
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0
Nick.Grabowski
Якщо припустити, що Мудрик - це топ-гравець ... то звісно.
Але Мудрик - це навіть не рівень Максима Шацького, Вороніна та Коноплянки за реальним показникам, а не медійному шуму. 
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0
VovanSidorovi4
Набрали каких-то мелких мышей.
Перед войной тоже говорили что у нас лучшие легионеры.
Где они, в каком клубе играют, а нынешние ещё слабее.
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0
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