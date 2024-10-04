Палкин назвал бразильца Шахтера, который станет топ-звездой

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в общении с журналистами CBS Sports рассказал, на кого из бразильских легионеров нынешней команды стоит обратить особое внимание, а также объяснил европейцам, почему «горнякам» сейчас гораздо сложнее продолжать эффективную кадровую и трансферную работу на бразильском трансферном рынке.

«Знаете, честно говоря, все бразильские ребята, которые сейчас играют в нашей команде в Лиге чемпионов, достойны внимания. Это и Эгиналдо, и Невертон, и Кевин, который сейчас травмирован, но в любом случае это будущая топ-звезда, как я считаю».

«Поэтому вы знаете нашу стратегию, нашу философию. Мы концентрируемся на бразильском рынке, пытаемся привезти легионеров из этой страны, продолжая свою политику. Иногда это трудно, особенно в последние два года. У нас в стране идет война и сюда трудно приглашать молодых игроков. Знаете, нужно потратить много времени, чтобы убедить родителей игрока, его агентов, чтобы тот в итоге играл именно за наш клуб. Поэтому в последние два с половиной года нам достаточно сложно придерживаться нашей трансферной политики», – сказал Палкин.

Также Палкин заявил, что вне зависимости от войны в стране, клуб должен стараться сохранять свою философию, что и позволит ему быть успешным.