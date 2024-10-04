Сборная Украины WU-15 стала победителем Турнира развития УЕФА
В последнем туре украинские девушки переиграли команду Молдовы
3 октября девичья сборная Украины WU-15 (игроки 2010 г.р.) завершила выступление на Турнире развития УЕФА, который проходил в Молдове.
Соперницами украинок на соревнованиях были сверстники из Молдовы, Литвы и Греции. Согласно регламенту, каждая команда сыграла по три матча. Все поединки прошли на полях местной ассоциации футбола в городе Вадул-луй-Водэ.
За победу насчитывали три очка, в случае ничьей пробивалась серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а проигравшая команда – одно.
В первом поединке сине-желтые победили Грецию (2:1), затем обыграли сверстниц из Литвы (1:0).
В заключительном матче украинские девушки победили хозяек (2:1) и стали победительницами престижного турнира в этой возрастной категории.
Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-15
1-й тур, 28.09.2024
- Молдова – Литва – 1:1 (пен – 5:4)
- Украина – Греция – 2:1
2-й тур, 30.09.2024
- Литва – Украина – 0:1
- Греция – Молдова – 1:0
3-й тур, 03.10.2024
Греция – Литва – 0:2
Молдова WU-15 – Украина WU-15 – 1:2 (1:1)
Голы: Джумбей, 33 – Бунина, 32, Воробей, 50.
Украина: Воронина, Галецкая, Гирун, Комарницкая (Юрченко, 61), Каплун (Лях, 75), Гринишин, Микрут (Поцикайло, 46), Малош (Волощук, 81), Паскаренко (Зуева, 75), Бунина, Воробей.
Предупреждение: Мазур, 61.
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