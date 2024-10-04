Сборная Украины WU-15 стала победителем Турнира развития УЕФА

3 октября девичья сборная Украины WU-15 (игроки 2010 г.р.) завершила выступление на Турнире развития УЕФА, который проходил в Молдове.

Соперницами украинок на соревнованиях были сверстники из Молдовы, Литвы и Греции. Согласно регламенту, каждая команда сыграла по три матча. Все поединки прошли на полях местной ассоциации футбола в городе Вадул-луй-Водэ.

За победу насчитывали три очка, в случае ничьей пробивалась серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а проигравшая команда – одно.

В первом поединке сине-желтые победили Грецию (2:1), затем обыграли сверстниц из Литвы (1:0).

В заключительном матче украинские девушки победили хозяек (2:1) и стали победительницами престижного турнира в этой возрастной категории.

Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-15

1-й тур, 28.09.2024

Молдова – Литва – 1:1 (пен – 5:4)

Украина – Греция – 2:1

2-й тур, 30.09.2024

Литва – Украина – 0:1

Греция – Молдова – 1:0

3-й тур, 03.10.2024

Греция – Литва – 0:2

Молдова WU-15 – Украина WU-15 – 1:2 (1:1)

Голы: Джумбей, 33 – Бунина, 32, Воробей, 50.

Украина: Воронина, Галецкая, Гирун, Комарницкая (Юрченко, 61), Каплун (Лях, 75), Гринишин, Микрут (Поцикайло, 46), Малош (Волощук, 81), Паскаренко (Зуева, 75), Бунина, Воробей.

Предупреждение: Мазур, 61.