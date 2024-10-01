Женская сборная Украины WU-15 выиграла второй матч на Турнире развития
Украинская команда в Молдове обыграла сверстниц из Литвы со счетом 1:0
30 сентября девичья сборная Украины WU-15 (игроки 2010 г. р.) продолжила выступление на Турнире развития УЕФА, которое проходит в Молдове.
Соперницами украинок на соревнованиях являются сверстники из Молдовы, Литвы и Греции. Согласно регламенту, каждая команда играет по три матча. Все поединки проходят на полях местной ассоциации футбола в городе Вадул-луй-Водэ.
За победу насчитывают три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой получает два очка, а проигравшая команда – одно.
В первом поединке сине-желтые победили Грецию (2:1). Теперь же украинские девушки обыграли сверстниц из Литвы (1:0). Единственный гол оформила Злата Волощук.
Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-15
1-й тур, 28.09.2024
- Молдова – Литва – 1:1 (пен – 5:4)
- Украина – Греция – 2:1
2-й тур, 30.09.2024
Литва WU-15 – Украина WU-15 – 0:1 (0:0)
Гол: Волощук, 73.
Украина WU-15: Лизенкова, Гирун, Лях, Комарницкая, Каплун (Галецкая, 30), Паскаренко, Гринишин, Непошивайленко (Микрут, 46), Поцикайло (Юрченко, 33, Зуева, 67), Воробей, Волощук (Малош, 90+2).
Предупреждения: Вайсброде (18), Каминскайте (68), Кулбите (90+4) – Непошивайленко (29), Зуева (85).
Греция – Молдова – 1:0
Турнирная таблица
03.10.2024
- 11:00. Греция – Литва
- 14:00. Молдова – Украина
Время начало матчей – киевское.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На экс-легенду Барселоны наложены санкции из-за непристойного поведения
Французы победили 2:1 и вышли в 1/2 финала мундиаля по футзалу в Узбекистане