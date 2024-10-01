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Молодежные турниры
01 октября 2024, 04:34 | Обновлено 01 октября 2024, 05:07
36
0

Женская сборная Украины WU-15 выиграла второй матч на Турнире развития

Украинская команда в Молдове обыграла сверстниц из Литвы со счетом 1:0

01 октября 2024, 04:34 | Обновлено 01 октября 2024, 05:07
36
0
Женская сборная Украины WU-15 выиграла второй матч на Турнире развития
womensfootball.com.ua

30 сентября девичья сборная Украины WU-15 (игроки 2010 г. р.) продолжила выступление на Турнире развития УЕФА, которое проходит в Молдове.

Соперницами украинок на соревнованиях являются сверстники из Молдовы, Литвы и Греции. Согласно регламенту, каждая команда играет по три матча. Все поединки проходят на полях местной ассоциации футбола в городе Вадул-луй-Водэ.

За победу насчитывают три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой получает два очка, а проигравшая команда – одно.

В первом поединке сине-желтые победили Грецию (2:1). Теперь же украинские девушки обыграли сверстниц из Литвы (1:0). Единственный гол оформила Злата Волощук.

Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-15

1-й тур, 28.09.2024

  • Молдова – Литва – 1:1 (пен – 5:4)
  • Украина – Греция – 2:1

2-й тур, 30.09.2024

Литва WU-15 – Украина WU-15 – 0:1 (0:0)

Гол: Волощук, 73.

Украина WU-15: Лизенкова, Гирун, Лях, Комарницкая, Каплун (Галецкая, 30), Паскаренко, Гринишин, Непошивайленко (Микрут, 46), Поцикайло (Юрченко, 33, Зуева, 67), Воробей, Волощук (Малош, 90+2).

Предупреждения: Вайсброде (18), Каминскайте (68), Кулбите (90+4) – Непошивайленко (29), Зуева (85).

Греция – Молдова – 1:0

Турнирная таблица

03.10.2024

  • 11:00. Греция – Литва
  • 14:00. Молдова – Украина

Время начало матчей – киевское.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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