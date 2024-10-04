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Саудовская Аравия
04 октября 2024, 05:23 | Обновлено 04 октября 2024, 06:14
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0

Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: лидируют Аль-Хиляль и Аль-Ахли

В Восточном дивизионе впереди с 6 очками клуб Кванджу из Южной Кореи

04 октября 2024, 05:23 | Обновлено 04 октября 2024, 06:14
203
0
Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: лидируют Аль-Хиляль и Аль-Ахли
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Хиляль

В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 6 очков из 6 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.

В Восточном дивизионе впереди с 6 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 2 октября

Йокогама Маринос (Япония) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 4:0

Виссел Кобе (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 2:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Йокогама Маринос Ульсан Хендай Виссел Кобе Шаньдун Тайшань Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Кванджу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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