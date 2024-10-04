Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: лидируют Аль-Хиляль и Аль-Ахли

В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 6 очков из 6 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.

В Восточном дивизионе впереди с 6 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 2 октября

Йокогама Маринос (Япония) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 4:0

Виссел Кобе (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 2:1

Турнирные таблицы