Саудовская Аравия04 октября 2024, 05:23 | Обновлено 04 октября 2024, 06:14
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Лига чемпионов Азии. Турнирная таблица: лидируют Аль-Хиляль и Аль-Ахли
В Восточном дивизионе впереди с 6 очками клуб Кванджу из Южной Кореи
04 октября 2024, 05:23 | Обновлено 04 октября 2024, 06:14
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В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли набрали по 6 очков из 6 и возглавляют турнирную таблицу Западной зоны.
В Восточном дивизионе впереди с 6 очками клуб Кванджу из Южной Кореи.
Лига чемпионов Азии
2-й тур, 2 октября
Йокогама Маринос (Япония) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 4:0
Виссел Кобе (Япония) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 2:1
Турнирные таблицы
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