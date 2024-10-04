ПОНОМАРЕВ: «Олександрия играет в вертикальный футбол. Они – лидеры УПЛ»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к игре с «Александрией»:

«Для нас каждый матч важен и мы не разделяем команды на фаворитов и аутсайдеров. Не скажу, что нам легче играть против лидеров. К сожалению, «Руху» не всегда удается демонстрировать тот футбол, который тренерский штаб требует от команды. Причины бывают разные, но самая главная – недостаток опыта у молодежи. Нам нужно много работать и подождать, пока ребята станут показывать большую стабильность.

«Александрия» в этом сезоне играет в другой, более вертикальный футбол. Эта команда провела хорошую трансферную кампанию и взяла качественных и опытных игроков. Сейчас в «Александрии» хорошая глубина состава, поэтому у них много футболистов для качественной ротации. «Горожане» не случайно являются одним из лидеров чемпионата.

Не думаю, что Александрия отдаст нам мяч и будет играть вторым номером. Все-таки они – лидер чемпионата и будут играть перед своими болельщиками. Это должен быть интересный матч, и нам нужно качественно к нему подготовиться.

Дмитрий Ледвий заслужил вызов в молодежную сборную Украины. Он хорошо начал этот сезон, все игры провел на высоком уровне. В целом, радует, что «Рух» много матчей играет «на ноль». Надежная оборона очень важна для построения качественной командной игры. В то же время, хочется улучшить свою игру в атаке, и команда работает над этим. У нас много качественных футболистов в группе атаки, но им не всегда везет, а также есть игровые аспекты, которые следует улучшить».