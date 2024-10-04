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  4. ПОЗДЕЕВ: «Хочется создавать больше моментов возле ворот соперников»
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 03:06 | Обновлено 04 октября 2024, 05:18
34
0

ПОЗДЕЕВ: «Хочется создавать больше моментов возле ворот соперников»

Главный тренер Колоса прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против Руха

04 октября 2024, 03:06 | Обновлено 04 октября 2024, 05:18
34
0
ПОЗДЕЕВ: «Хочется создавать больше моментов возле ворот соперников»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер Колоса Александр Поздеев прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против Руха (0:0):

«Соперники предлагали интенсивность и агрессивность. Они пытались поддерживать это все 90 минут. Хорошо, что мы не пропустили. Однако хочется больше создавать моментов у ворот соперников.

Для этого нужно более качественно доводить мяч до зоны, откуда можно угрожать воротам соперника. У нас не все качественно в этом плане проходило. Ничья на выезде? Хочется большего, но и это не так уж плохо».

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Поздеева

ВИДЕО. Комментарии дали полузащитники Колоса Павел Ориховский и Максим Третьяков

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чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос Александр Поздеев Павел Ориховский Максим Третьяков
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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