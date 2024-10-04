ПОЗДЕЕВ: «Хочется создавать больше моментов возле ворот соперников»
Главный тренер Колоса прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против Руха
Главный тренер Колоса Александр Поздеев прокомментировал матч 8-го тура УПЛ против Руха (0:0):
«Соперники предлагали интенсивность и агрессивность. Они пытались поддерживать это все 90 минут. Хорошо, что мы не пропустили. Однако хочется больше создавать моментов у ворот соперников.
Для этого нужно более качественно доводить мяч до зоны, откуда можно угрожать воротам соперника. У нас не все качественно в этом плане проходило. Ничья на выезде? Хочется большего, но и это не так уж плохо».
ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Поздеева
ВИДЕО. Комментарии дали полузащитники Колоса Павел Ориховский и Максим Третьяков
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