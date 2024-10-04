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Лига чемпионов
04 октября 2024, 04:12 | Обновлено 04 октября 2024, 04:43
106
0

Шахтер провел ювилейный матч в основном турнире Лиги чемпионов

Игра против Аталанты стала для горняков 120-й в основном раунде ЛЧ

04 октября 2024, 04:12 | Обновлено 04 октября 2024, 04:43
106
0
Шахтер провел ювилейный матч в основном турнире Лиги чемпионов
ФК Шахтер

Игра против «Аталанты» стала для «Шахтера» юбилейной, 120-й, в основном турнире Лиги чемпионов.

У горняков статистика: 39 побед, 27 ничьих, 54 поражения, разница мячей 158–208. В том числе – 60-ю в статусе хозяина поля: +23=17–20, разница мячей 82-81.

Действиями донецкого клуба в них руководило 8 тренеров, а больше всего игр провели Мирча Луческу (68) и Паулу Фонсека (14).

Этот матч завершился для «Шахтера» поражением (0:3), которое стало 24-м с большим счетом во всех еврокубковых турнирах от клубов из Италии. Это самый неудобный соперник для украинских клубов в турнирах под эгидой УЕФА.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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