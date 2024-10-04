Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Лига Европы
04 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:25
239
0

Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо

Оливер Бауманн прокомментировал поединок на Рейн-Некар-Арене

04 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:25
239
0
Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Хоффенхайма Оливер Бауманн, по данным УЕФА, прокомментировал победу над Динамо в Лиге Европы (2:0):

«Приятно играть в такую ​​игру. Я думаю, мы выглядели очень солидно, и это шаг вперед, это точно. Также приятно видеть, как болельщики поддерживают всю команду.

Также было приятно видеть, как болельщики поддерживают нашу команду. Конечно, приятно также не пропустить ни одного гола – такое было давно».

По теме:
Назначены судейские бригады на матчи 9-го тура УПЛ
Хавбек Хоффенхайма: «Лига Европы совершенно не похожа на Бундеслигу»
Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»
Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03 октября 2024, 19:54 9
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу

Франция и Аргентина определили финалиста турнира

«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 03 октября 2024, 12:57 9
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов

Украинский вратарь «Реала» пропустил от «Лилля»

ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
Футбол | 03.10.2024, 23:14
ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
Футбол | 04.10.2024, 01:15
Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Футбол | 03.10.2024, 06:23
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
03.10.2024, 07:45 3
Бокс
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 30
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем