Лига Европы04 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:25
239
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Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Оливер Бауманн прокомментировал поединок на Рейн-Некар-Арене
04 октября 2024, 02:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:25
239
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Голкипер Хоффенхайма Оливер Бауманн, по данным УЕФА, прокомментировал победу над Динамо в Лиге Европы (2:0):
«Приятно играть в такую игру. Я думаю, мы выглядели очень солидно, и это шаг вперед, это точно. Также приятно видеть, как болельщики поддерживают всю команду.
Также было приятно видеть, как болельщики поддерживают нашу команду. Конечно, приятно также не пропустить ни одного гола – такое было давно».
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