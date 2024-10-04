Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо

Голкипер Хоффенхайма Оливер Бауманн, по данным УЕФА, прокомментировал победу над Динамо в Лиге Европы (2:0):

«Приятно играть в такую ​​игру. Я думаю, мы выглядели очень солидно, и это шаг вперед, это точно. Также приятно видеть, как болельщики поддерживают всю команду.

Также было приятно видеть, как болельщики поддерживают нашу команду. Конечно, приятно также не пропустить ни одного гола – такое было давно».