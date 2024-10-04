Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Хоффенхайма: «Лига Европы совершенно не похожа на Бундеслигу»
Лига Европы
04 октября 2024, 03:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:30
161
0

Хавбек Хоффенхайма: «Лига Европы совершенно не похожа на Бундеслигу»

Антон Штах дебютировал в еврокубках в победном матче против Динамо

04 октября 2024, 03:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:30
161
0
Хавбек Хоффенхайма: «Лига Европы совершенно не похожа на Бундеслигу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Штах (в центре)

Хавбек Хоффенхайма Антон Штах, по данным УЕФА, прокомментировал победу над Динамо в Лиге Европы (2:0):

«Лига Европы нам очень подходит. Она совершенно не похожа на Бундеслигу. Мы упорно трудились ради нее в прошлом году, и я думаю, что все очень рады играть в этом соревновании.

Это огромная мечта, ставшая реальностью. Это был мой европейский дебют. Просто невероятно играть в Европе. Сегодня вечером было видно, как всем это понравилось, как все выложились по полной».

По теме:
Назначены судейские бригады на матчи 9-го тура УПЛ
Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»
Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо дебют
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор
Футбол | 04 октября 2024, 01:06 1
Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор
Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
Футбол | 03 октября 2024, 22:24 12
ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!

Михаил сделал ассист в матче ЛК

Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Футбол | 03.10.2024, 11:55
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Футбол | 03.10.2024, 06:23
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Футбол | 03.10.2024, 15:00
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
03.10.2024, 02:59 2
Бокс
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
03.10.2024, 07:45 3
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 30
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
Звездный игрок сборной Украины получил травму в матче Лиги чемпионов
02.10.2024, 20:20 26
Футбол
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
03.10.2024, 02:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем