Лига Европы04 октября 2024, 03:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:30
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Хавбек Хоффенхайма: «Лига Европы совершенно не похожа на Бундеслигу»
Антон Штах дебютировал в еврокубках в победном матче против Динамо
04 октября 2024, 03:59 | Обновлено 04 октября 2024, 04:30
161
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Хавбек Хоффенхайма Антон Штах, по данным УЕФА, прокомментировал победу над Динамо в Лиге Европы (2:0):
«Лига Европы нам очень подходит. Она совершенно не похожа на Бундеслигу. Мы упорно трудились ради нее в прошлом году, и я думаю, что все очень рады играть в этом соревновании.
Это огромная мечта, ставшая реальностью. Это был мой европейский дебют. Просто невероятно играть в Европе. Сегодня вечером было видно, как всем это понравилось, как все выложились по полной».
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