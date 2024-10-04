Хавбек Хоффенхайма: «Лига Европы совершенно не похожа на Бундеслигу»

Хавбек Хоффенхайма Антон Штах, по данным УЕФА, прокомментировал победу над Динамо в Лиге Европы (2:0):

«Лига Европы нам очень подходит. Она совершенно не похожа на Бундеслигу. Мы упорно трудились ради нее в прошлом году, и я думаю, что все очень рады играть в этом соревновании.

Это огромная мечта, ставшая реальностью. Это был мой европейский дебют. Просто невероятно играть в Европе. Сегодня вечером было видно, как всем это понравилось, как все выложились по полной».