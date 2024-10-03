Экс-форвард АПЛ назвал клуб, где Мудрик бы играл лучше, чем в Челси

Известный в прошлом английский нападающий Даррен Бент назвал клуб, в котором Михаил Мудрик смог бы раскрыть свой потенциал. Бент выделил «Арсенал» Микеля Артеты, в который Михаил в свое время мог перейти из «Шахтера».

«Я думаю, что под руководством Артеты игроки выглядели бы лучше. Яркий пример – Мудрик. Если бы он пришел в «Арсенал», то выглядел бы лучше, чем сейчас.

Сейчас Мудрик в клубе, где игроки его обходят, для него нет четкой структуры. Если он перейдет в «Арсенал» с четким планом, это уже половина успеха», – сказал Бент.

Ранее тренер «Челси» оценил перспективы Мудрика сыграть в основе команды.