Тренер Челси оценил перспективы Мудрика сыграть в основе команды

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска перед матчем с бельгийским «Гентом» в Лиге конференций оценил игру украинского вингера Михаила Мудрика в последних встречах команды.

«Кажется, Мудрик играл в старте против «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге. Мы дали ему несколько игр. Они все хотят играть с самого начала, но это невозможно. Против «Барроу» Михаил сыграл очень хорошо. Когда ты выходишь на поле, как он это сделал в тот раз, это всегда непросто, но я думаю, что он справился. Надеюсь, он сможет хорошо сыграть и завтра».

«На данный момент ситуация такова. Это не значит, что так будет весь сезон. Единственное, о чем мы их просим, как только мы даем им шанс – пять минут, 10 минут, полчаса – они должны отдать все».

«Я не думаю, что Мудрику не хватает уверенности. Это Миша. Ему, как и всем остальным, нужно кое-что улучшить, но мы довольны тем, как он работает», – сказал Мареска.

«Челси» сыграет домашний матч с «Гентом» в четверг, 3 октября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Мудрик в текущем сезоне провел за «синих» шесть матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.