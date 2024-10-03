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  4. ЭНДРИК: «Когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю»
Испания
03 октября 2024, 20:17 | Обновлено 03 октября 2024, 20:38
117
0

ЭНДРИК: «Когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю»

Бразильский форвард Реала рассказал, как реагирует на критику

03 октября 2024, 20:17 | Обновлено 03 октября 2024, 20:38
117
0
ЭНДРИК: «Когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю»
Real Madrid CF. Эндрик

18-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик впервые вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против французского «Лилля». Игрок рассказал журналистам издания ESPN, как он относится к критике после поражений.

«Честно говоря, не видел ничего подобного. Таков футбол — сегодня ты можешь забить гол, и все будут радоваться, но когда ты проигрываешь, тебя сбрасывают на землю. Это уже происходило со мной — давно, когда играл за «Палмейрас». Я научился не замечать этого. Я нажимаю на маленькую кнопку: «Это не имеет значения». Я лишь следую советам своего тренера и товарищей по команде. Вот что действительно важно. Все остальное меня абсолютно не волнует», — сказал нападающий мадридской команды.

Мадридский «Реал» уступил на выезде в матче 2-го тура Лиги чемпионов французскому «Лиллю» со счетом 1:0.

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Лига чемпионов Эндрик Реал Мадрид Лилль
Олександр Сільченко Источник: ESPN
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