Лига Европы03 октября 2024, 19:05 | Обновлено 03 октября 2024, 19:25
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ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо в 1-м туре ЛЕ против Лацио
Киевляне пропусти три мяча и не ответили ничем
03 октября 2024, 19:05 | Обновлено 03 октября 2024, 19:25
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В конце сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги Европы.
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Киевское Динамо в немецком Гамбурге в условно домашнем матче проиграло римскому Лацио со счетом 0:3.
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия) – 0:3
Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34
ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо в 1-м туре ЛЕ против Лацио
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