В конце сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги Европы.

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Киевское Динамо в немецком Гамбурге в условно домашнем матче проиграло римскому Лацио со счетом 0:3.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия) – 0:3

Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34

ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо в 1-м туре ЛЕ против Лацио