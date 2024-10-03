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Лига Европы
03 октября 2024, 19:05 | Обновлено 03 октября 2024, 19:25
91
0

ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо в 1-м туре ЛЕ против Лацио

Киевляне пропусти три мяча и не ответили ничем

03 октября 2024, 19:05 | Обновлено 03 октября 2024, 19:25
91
0
ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо в 1-м туре ЛЕ против Лацио
ФК Динамо

В конце сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги Европы.

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Киевское Динамо в немецком Гамбурге в условно домашнем матче проиграло римскому Лацио со счетом 0:3.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия) – 0:3

Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34

ФОТО. Как это было. Вспоминаем матч Динамо в 1-м туре ЛЕ против Лацио

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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