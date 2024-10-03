Вернется в Украину? Луческу рассказал, где планирует завершить карьеру

Известный румынский тренер Мирча Луческу высказался о своем будущем. Луческу за карьеру потренировал два украинских гранда – «Динамо» и «Шахтер», но в Украину возвращаться не планирует.

«Я люблю сборную Румынии, это был мой долг возглавить эту команду. Я хочу закончить мою очень долгую карьеру в сборной Румынии. Наша основная цель сейчас – выигрывать каждую игру. Я думаю мое присутствие здесь помогает команде. Я пока не представляю свою жизнь без футбола», – сказал Луческу.

Ранее Луческу назвал двух игроков «Динамо», которые готовы играть в топ-лигах Европы.