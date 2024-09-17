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  4. Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 17:28 |
1684
1

Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы

Ранее Мирча несколько лет работал с киевской командой в качестве главного тренера

17 сентября 2024, 17:28 |
1684
1
Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
facebook.com/fcdynamoua. Владислав Ванат

Наставник сборной Румынии Мирча Луческу, ранее работавший в Украине с «Шахтером» и «Динамо», коротко ответил на вопрос о том, кого из бывших подопечных по киевской команде он видит готовым к выступлениям в топовых лигах Европы.

«Из «Динамо» Киев я выделил бы Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения», – сказал Луческу.

Ранее Луческу назвал три фамилии украинских игроков «Шахтера», которые, по его мнению, также уже созрели для переезда в одну из топ-5 европейских лиг.

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Мирча Луческу Динамо Киев Владислав Ванат Николай Шапаренко трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Corriere dello Sport
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Boodya
Ванат ще сирий.
А Шапаренко ризикує повторити долю Ярмоли, якого перетримали в Динамо
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