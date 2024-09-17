Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы

Наставник сборной Румынии Мирча Луческу, ранее работавший в Украине с «Шахтером» и «Динамо», коротко ответил на вопрос о том, кого из бывших подопечных по киевской команде он видит готовым к выступлениям в топовых лигах Европы.

«Из «Динамо» Киев я выделил бы Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения», – сказал Луческу.

Ранее Луческу назвал три фамилии украинских игроков «Шахтера», которые, по его мнению, также уже созрели для переезда в одну из топ-5 европейских лиг.