Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Ранее Мирча несколько лет работал с киевской командой в качестве главного тренера
Наставник сборной Румынии Мирча Луческу, ранее работавший в Украине с «Шахтером» и «Динамо», коротко ответил на вопрос о том, кого из бывших подопечных по киевской команде он видит готовым к выступлениям в топовых лигах Европы.
«Из «Динамо» Киев я выделил бы Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения», – сказал Луческу.
Ранее Луческу назвал три фамилии украинских игроков «Шахтера», которые, по его мнению, также уже созрели для переезда в одну из топ-5 европейских лиг.
Fotbal: Mircea Lucescu recomandă ucraineni de la Şahtior şi Dinamo Kiev, dar şi pe Darius Olaru https://t.co/7HFPNSS0OV— AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024
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