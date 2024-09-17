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  4. Мирча Луческу предупредил Болонью: «Шахтер сильно изменился, но…»
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 11:48 |
454
0

Мирча Луческу предупредил Болонью: «Шахтер сильно изменился, но…»

Румынский коуч считает, что «горняки» все еще очень сильны

17 сентября 2024, 11:48 |
454
0
Мирча Луческу предупредил Болонью: «Шахтер сильно изменился, но…»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который в прошлом длительное время провел в Украине, работая с «Шахтером» и «Динамо», пребывает сейчас в Италии, где может посетить завтрашний поединок первого тура основного этапа Лиги чемпионов между «Болоньей» и «горняками».

«Я бы хотел поехать и посмотреть матч. Украина – моя вторая родина по многим причинам. Потому происходящее там объединяет, ты носишь это внутри себя, ты переживаешь это с неописуемым волнением, с тоской, которую сложно объяснить. Но когда ты выполняешь эту работу и выигрываешь, даже маленькое село кажется тебе самым красивым в мире. А игроки… Они мне как дети».

«Шахтер» сильно изменился, это правда. После начала войны бразильцы уехали, но на месте «Болоньи» я бы все равно был очень осторожен, потому что в «Шахтере» хорошие, талантливые, очень быстрые игроки, которые очень опасны. Это уже не прежний «Шахтер», но это по-прежнему хорошая команда. Они тоже будут играть за свою страну в Болонье, потому что я вам еще раз скажу, это первые чувства, которые украинский футболист приносит на поле».

«Кто готов в составе «Шахтера» играть в топ-5 европейских лиг? Помимо Бондаренко есть Судаков, 22-летний полузащитник, а еще – защитник Матвиенко», – сказал Луческу.

Матч «Болонья» - «Шахтер» состоится 18 сентября. Его начало – в 19:45.

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Мирча Луческу Болонья - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья
Алексей Сливченко Источник: Corriere dello Sport
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