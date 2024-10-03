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Германия
03 октября 2024, 18:44 | Обновлено 03 октября 2024, 18:53
62
0

Дортмундская Боруссия продлила контракт с основным защитником

Норвежец Юлиан Рюерсон будет выступать за дортмундцев до 2028 года

03 октября 2024, 18:44 | Обновлено 03 октября 2024, 18:53
62
0
Дортмундская Боруссия продлила контракт с основным защитником
Transfermarkt. Юлиан Рюерсон

26-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюерсон продлил контракт с командой. Как сообщает пресс-служба клуба, норвежец будет выступать за «черно-желтых» до 2028 года.

Защитник сборной Норвегии присоединился к Дортмунду в 2023 году. Тогда «пруссы» купили игрока у берлинского «Униона» за 5 миллионов евро.

Рюерсон в новом сезоне стал неизменным игроком основного состава «Боруссии». Он отыграл 8 матчей и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что в матче 2-го тура Лиги чемпионов Юлиан помог «Боруссии» разгромить шотландский «Селтик» со счетом 7:1.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд продление контракта Унион Берлин
Олександр Сільченко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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