Дортмундская Боруссия продлила контракт с основным защитником

26-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюерсон продлил контракт с командой. Как сообщает пресс-служба клуба, норвежец будет выступать за «черно-желтых» до 2028 года.

Защитник сборной Норвегии присоединился к Дортмунду в 2023 году. Тогда «пруссы» купили игрока у берлинского «Униона» за 5 миллионов евро.

Рюерсон в новом сезоне стал неизменным игроком основного состава «Боруссии». Он отыграл 8 матчей и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что в матче 2-го тура Лиги чемпионов Юлиан помог «Боруссии» разгромить шотландский «Селтик» со счетом 7:1.