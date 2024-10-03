Дортмундская Боруссия продлила контракт с основным защитником
Норвежец Юлиан Рюерсон будет выступать за дортмундцев до 2028 года
26-летний центральный защитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюерсон продлил контракт с командой. Как сообщает пресс-служба клуба, норвежец будет выступать за «черно-желтых» до 2028 года.
Защитник сборной Норвегии присоединился к Дортмунду в 2023 году. Тогда «пруссы» купили игрока у берлинского «Униона» за 5 миллионов евро.
Рюерсон в новом сезоне стал неизменным игроком основного состава «Боруссии». Он отыграл 8 матчей и сделал одну голевую передачу.
Напомним, что в матче 2-го тура Лиги чемпионов Юлиан помог «Боруссии» разгромить шотландский «Селтик» со счетом 7:1.
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