Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма

3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы.

В поединке в немецком городе Зинсхайм сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

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В 1-м туре Лиги Европы команда Александра Шовковского потерпела поражение от итальянского Лацио (0:3).

Немецкий Хоффенхайм на старте основного раунда Лиги Европы сыграл вничью с командой Мидтьюлланд из Дании (1:1).

Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Хоффенхайма

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Михайленко

Запас: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Тымчик, Герреро, Биловар, Пихаленок, Дячук