Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма
Лига чемпионов
03 октября 2024, 18:35 | Обновлено 03 октября 2024, 18:45
1989
30

Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма

3 октября в 19:45 в Германии пройдет поединок 2-го тура Лиги Европы

03 октября 2024, 18:35 | Обновлено 03 октября 2024, 18:45
1989
30
Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма

3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы.

В поединке в немецком городе Зинсхайм сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1-м туре Лиги Европы команда Александра Шовковского потерпела поражение от итальянского Лацио (0:3).

Немецкий Хоффенхайм на старте основного раунда Лиги Европы сыграл вничью с командой Мидтьюлланд из Дании (1:1).

Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Хоффенхайма

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Михайленко

Запас: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Тымчик, Герреро, Биловар, Пихаленок, Дячук

По теме:
Кополовец сделал прогноз на игру Хоффенхайм – Динамо. Назвал точный счет
Порту – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ШАРАН: «Динамо может одолеть Хоффенхайм благодаря порядку и дисциплине»
Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Футбол | 02 октября 2024, 21:39 303
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте
Снова потеряли очки с итальянцами. Шахтер безвольно уступил Аталанте

Донецкая команда разгромно проиграла, даже не пробив в створ ворот соперника

Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Теннис | 03 октября 2024, 15:02 18
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине

Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале

Вирт рассказал, какова судьба Пушича после фиаско в игре против Аталанты
Футбол | 03.10.2024, 17:17
Вирт рассказал, какова судьба Пушича после фиаско в игре против Аталанты
Вирт рассказал, какова судьба Пушича после фиаско в игре против Аталанты
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Футбол | 02.10.2024, 22:46
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Футбол | 03.10.2024, 02:14
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Комментарии 31
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
В отсутствии Ярмоленко - на Шапаренко двойная ответственность … кто то ж должен «таскать» мяч между линиями
Удачи Динамо!!
Ответить
+4
Remark
Ну Ванат! І альтернативи немає. Цей Гереро взагалі ніяк себе не показав в минулому матчі. 
Ну таке… 25% складу - це резерв!
Нічию хоч зіграйте. Більшого не вимагаємо!
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
Микола Захарченко
Динамо вперед !  Шанси є навіть , якщо їх немає ! ) Хлопці здобувають досвід .
Бажаю киянам достойно зіграти .
Ответить
+2
DK1961
Два опорника! Наверное это правильно, т.к. с немцами будет силовая борьба за центр поля. И хорошо, что сразу выходит Волошин.
Ответить
+2
luceorius
 Та хоч би, курва, на два українські "гранди" за чотири гри хто гол забив !
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Test
Надіюсь на перемогу, а інакше навіщо грати і вболівати.... ?
Разом до перемоги!!!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Нам не потрібен досвід .Ця фраза вже стала кліше .Досвіду більше ніж достатньо .Не вистачає майстерності в деяких епізодах Нам потрібен не досвід а залікові очки для покращення коеффіціенту України і перемоги задля преміальних
Ответить
0
jenia90
Гарний склад)
Ответить
0
Tower Bridge
Караваев  и Бражко  - каждый по 2.
Ответить
0
Акулярик
А не пішли б відміни сайту за мову заголовку слідом за кораблем?
Ответить
0
Олександр
Попов коли запасний на лавці з'їдає усі банани команди Тому вирішили хай краще буде грати 
Ответить
-1
Pixelman
Кожен матч  різні склади. Можливо ротація це добре,  але на сьогодні  по суті в ДК ще немає основного складу, навіть не знаю добре це чи погано.
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Бондаренко Александр
а где Ярмоленко?
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
_Quantum19_
Побажаємо одеситам наснаги у сьогоднішній грі та щоб не сильно ганьбилися. Якщо програють 0:5, ми поставимося до цього з розумінням.)
Ответить
-2
Олександр
А від України є ще хтось у Лізі конференцій ? 
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
MIRRA
Ставте з -1 на Німців і зірвете куш!
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
Дорощук рассказал об взаимоотношениях с Магучих, Геращенко и Левченко
01.10.2024, 18:11
Другие виды
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
01.10.2024, 20:30 4
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
Чарльз назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом после Усика
01.10.2024, 20:57 1
Бокс
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
02.10.2024, 19:59 35
Футзал
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
02.10.2024, 06:23
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем