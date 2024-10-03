Стал известен стартовый состав Динамо на матч ЛЕ против Хоффенхайма
3 октября в 19:45 в Германии пройдет поединок 2-го тура Лиги Европы
3 октября в 19:45 по киевскому времени пройдет матч 2-го тура Лиги Европы.
В поединке в немецком городе Зинсхайм сыграют «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев.
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В 1-м туре Лиги Европы команда Александра Шовковского потерпела поражение от итальянского Лацио (0:3).
Немецкий Хоффенхайм на старте основного раунда Лиги Европы сыграл вничью с командой Мидтьюлланд из Дании (1:1).
Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Хоффенхайма
Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Михайленко
Запас: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Тымчик, Герреро, Биловар, Пихаленок, Дячук
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Удачи Динамо!!
Ну таке… 25% складу - це резерв!
Нічию хоч зіграйте. Більшого не вимагаємо!
Бажаю киянам достойно зіграти .
Разом до перемоги!!!!