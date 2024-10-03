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Лига чемпионов
03 октября 2024, 18:28 | Обновлено 03 октября 2024, 19:01
177
0

Основной защитник Реала может пропустить несколько недель

Эдер Милитао получил повреждение

03 октября 2024, 18:28 | Обновлено 03 октября 2024, 19:01
177
0
Основной защитник Реала может пропустить несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Ключевой игрок мадридского «Реала» Эдер Милитао может пропустить ближайшие матчи испанской команды. Футболист получил повреждение в матче второго тура Лиги чемпионов против французского «Лилля» (0:1).

Как сообщает издание The Athletic, защитник ощутил боль в левом бедре после поединка. В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр и станет ясно, сколько игроку понадобится времени на восстановление.

Матч против «Лилля» стал 11-м для Милитао в нынешнем сезоне.

Напомним, что в раздевалке «Реала» после поражения в Лиге чемпионов звучали пессимистические заявления.

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Реал Мадрид Эдер Милитао Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу травма
Андрій Вітренко Источник: The Athletic
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