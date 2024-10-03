Основной защитник Реала может пропустить несколько недель
Эдер Милитао получил повреждение
Ключевой игрок мадридского «Реала» Эдер Милитао может пропустить ближайшие матчи испанской команды. Футболист получил повреждение в матче второго тура Лиги чемпионов против французского «Лилля» (0:1).
Как сообщает издание The Athletic, защитник ощутил боль в левом бедре после поединка. В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр и станет ясно, сколько игроку понадобится времени на восстановление.
Матч против «Лилля» стал 11-м для Милитао в нынешнем сезоне.
Напомним, что в раздевалке «Реала» после поражения в Лиге чемпионов звучали пессимистические заявления.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Известный в прошлом полузащитник советует динамовцам забыть о шапкозакидательском настроении