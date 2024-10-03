Левандовски забил 35 клубам в Лиге чемпионов. У кого показатель больше?

В мид-уик состоялись поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

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Испанская Барселона дома разгромила Янг Бойз из Швейцарии со счетом 5:0. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски отметился дублем в этом матче.

36-летний польский форвард на 8-й минуте открыл счет, а на 51-й минуте довел перевес каталонского клуба до 4:0.

«Янг Бойз» стал 35-м клубом, которому Левандовски забил в Лиге чемпионов. Левандовски обошел француза Карима Бензема (34) по этому показателю.

Большему количеству команд в Лиге чемпионов забили только Криштиану Роналду (38) и Лионель Месси (40).