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Лига чемпионов
02 октября 2024, 10:00 | Обновлено 02 октября 2024, 10:41
478
1

Повторил Роналду. Левандовски добился в ЛЧ интересного достижения

Роберт забил 10-й гол за «Барселону» в чемпионском евротурнире

02 октября 2024, 10:00 | Обновлено 02 октября 2024, 10:41
478
1
Повторил Роналду. Левандовски добился в ЛЧ интересного достижения
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

1 октября во 2-м туре Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромила «Янг Бойз» со счетом 5:0.

Автором дубля стал польский нападающий каталонцев Роберт Левандовски. Теперь на его счету 10 голов за «Барселону» в Лиге чемпионов. Ранее он забил в турнире 69 голов за «Баварию» и 17 – за дортмундскую «Боруссию».

36-летний Левандовски стал вторым игроком в истории, преодолевшим отметку в 10 забитых мячей в Лиге чемпионов в трех различных клубах.

Ранее первым подобного добился португалец Криштиану Роналду (105 голов за «Реал», 21 – за «Манчестер Юнайтед», 14 – за «Ювентус»).

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Лига чемпионов Роберт Левандовски Криштиану Роналду Барселона
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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D.Lanskoy
Великий футболіст! Підле УЄФА позбавило його законного Золотого мʼяча в його рік під приводом ковіду Зараз Бензема уже не конкурент, тільки Левандовські має всі шанси вступити в суперелітний клуб 100+ голів в Лізі Чемпіонів, де зараз тільки Роналду і Мессі. Роберту для цього залишилось тільки 4 голи, він може це зробити ще цього року чи сезону!
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