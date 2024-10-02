Повторил Роналду. Левандовски добился в ЛЧ интересного достижения

1 октября во 2-м туре Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромила «Янг Бойз» со счетом 5:0.

Автором дубля стал польский нападающий каталонцев Роберт Левандовски. Теперь на его счету 10 голов за «Барселону» в Лиге чемпионов. Ранее он забил в турнире 69 голов за «Баварию» и 17 – за дортмундскую «Боруссию».

36-летний Левандовски стал вторым игроком в истории, преодолевшим отметку в 10 забитых мячей в Лиге чемпионов в трех различных клубах.

Ранее первым подобного добился португалец Криштиану Роналду (105 голов за «Реал», 21 – за «Манчестер Юнайтед», 14 – за «Ювентус»).