«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне

По информации испанских СМИ, футболисты «Реала» были крайне разочарованы поражением от «Лилля» в матче Лиги чемпионов. А раздевалке после игры звучали фразы «мы достигли дна».

При этом в сезоне Ла Лиги команда идет без поражений, хоть и трижды в восьми турах сыграла вничью.

В «Реале» считают, что в нынешнем сезоне состав сильнее, чем был в прошлом, но командно футболисты пока действуют не так слаженно, как это было раньше.

Многие связывают это с уходом Тони Крооса – «Реал» еще привыкает действовать без него в центре поля.