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Испания
03 октября 2024, 18:06 | Обновлено 03 октября 2024, 18:51
1616
4

«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне

Футболисты намерены исправить ситуацию после поражения

03 октября 2024, 18:06 | Обновлено 03 октября 2024, 18:51
1616
4
«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, футболисты «Реала» были крайне разочарованы поражением от «Лилля» в матче Лиги чемпионов. А раздевалке после игры звучали фразы «мы достигли дна».

При этом в сезоне Ла Лиги команда идет без поражений, хоть и трижды в восьми турах сыграла вничью.

В «Реале» считают, что в нынешнем сезоне состав сильнее, чем был в прошлом, но командно футболисты пока действуют не так слаженно, как это было раньше.

Многие связывают это с уходом Тони Крооса – «Реал» еще привыкает действовать без него в центре поля.

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Реал Мадрид Лига чемпионов Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Иван Зинченко Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Не, 17-е место это примерно посередине
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jenia90
Нехай подивляться на Челсі і МЮ настрій одразу підніметься, і думки погані відпадуть)
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GloryUkraine
Реал вже давно не демонструє тієї гри яку всі від нього чекають. Анчелотті дуже зациклений на результаті. Так він бере титули, але Реал грає без креативу.
Французи вчора вибрали правильну тактику і Реал нічого не зміг вдіяти.
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