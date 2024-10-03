«Мы достигли дна». Игроки Реала недовольны ситуацией в сезоне
Футболисты намерены исправить ситуацию после поражения
По информации испанских СМИ, футболисты «Реала» были крайне разочарованы поражением от «Лилля» в матче Лиги чемпионов. А раздевалке после игры звучали фразы «мы достигли дна».
При этом в сезоне Ла Лиги команда идет без поражений, хоть и трижды в восьми турах сыграла вничью.
В «Реале» считают, что в нынешнем сезоне состав сильнее, чем был в прошлом, но командно футболисты пока действуют не так слаженно, как это было раньше.
Многие связывают это с уходом Тони Крооса – «Реал» еще привыкает действовать без него в центре поля.
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