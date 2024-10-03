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Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 17:17 | Обновлено 03 октября 2024, 17:29
293
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Вирт рассказал, какова судьба Пушича после фиаско в игре против Аталанты

Есть ли кредит доверия к главному тренеру от президента клуба?

03 октября 2024, 17:17 | Обновлено 03 октября 2024, 17:29
293
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Вирт рассказал, какова судьба Пушича после фиаско в игре против Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт прокомментировал матч Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой (0:3) и ответил на вопрос о дальнейшей судьбе коуча горняков Марино Пушича:

«Можно рассуждать много, но полностью проиграна игра – это факт. И досадно, что проиграли легко и без сопротивления. Первый тайм – один из худших за последнее время, как по результату, так и по игре. А второй тайм превратился в формальность. Даже не помог эксперимент с перетасовкой состава.

Итальянцы лучше изучили своего соперника, и не дали ни одного шанса хотя бы забить гол престижа. Игра была проиграна во всех компонентах, особенно в единоборствах. Шахтер предстал небоеспособным коллективом. Тяжело гадать, на что рассчитывал Пушич. И по составу, и по игре за счет чего команда хотела хотя бы не проиграть? Горняки тяжело вошли в игру, плохо работали с мячом и сами себе привозили моменты. Это еще хорошо, что счет 0:3, а не больше. Сегодня Шахтеру не по силам играть на равных с такой командной как Аталанта.

Были подходы к воротам соперника, но все это без остроты, без ударов. Только комментатор матча создавал остроту, поднимая градус, когда Шахтер подбирался к воротам гостей. От него мы хоть услышали какие-то эмоции (смеется). В атаке ничего не создали, просто не могли вскрыть оборону итальянцев. В этот вечер Шахтер разочаровал даже не по результату, а по игре. В последних матчах донетчане тяжело создают моменты. Мы видели это в двух поединках против Болоньи и Аталанты, а также в последней игре чемпионата с Вересом. Есть над чем задуматься. Если брать матчи еврокубков, то нашим грандам, Динамо и Шахтеру, тяжело даются игры с итальянскими командами. Лацио и Аталанта обыграли наших с одинаковым и неприличным счетом 3:0.

Это говорит о проигранной борьбе защитниками Шахтера. Почему так легко забивали? В одном эпизоде не доиграл Бондарь, в другом – Педро, и если сложить все вместе – проиграна борьба и в целом поединок. Любая подача была опасна и после них расстреливали Ризныка. Вспоминается послематчевая пресс-конференция Пушича после игры Карпаты – Шахтер, когда львовяне забили после стандартного положения, где он говорил: «Мы целую неделю работали над стандартами у своих ворот, и все равно пропустили». И опять повторяется одна и та же ошибка. После стандартов и навесов легко дают подавать и без сопротивления позволяют бить по воротам. Не зря Ризнык после второго гола эмоционально апеллировал к защитникам.

Нависла ли угроза над Пушичем? Это знает только президент клуба Ринат Ахметов, дать кредит доверия Пушичу или нет? Но то, что игра Шахтера не добавляет болельщикам оптимизма – это очевидно. Пока нет игры и результата».

По теме:
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Аталанта Юрий Вирт Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Аталанта Марино Пушич
Николай Степанов Источник: UA-Football
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