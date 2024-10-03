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Лига чемпионов
03 октября 2024, 10:13 | Обновлено 03 октября 2024, 10:26
572
0

Бывший игрок Шахтера назвал победу Аталанты легкой прогулкой

Юрий Вирт считает, что тренеры горняков ошиблись со стартовым составом

03 октября 2024, 10:13 | Обновлено 03 октября 2024, 10:26
572
0
Бывший игрок Шахтера назвал победу Аталанты легкой прогулкой
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, стало ли дня него неожиданным крупное поражение «горняков» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов от итальянской «Аталанты» – 0:3:

«Если откровенно, то я так и не увидел, благодаря чему «Шахтер» мог дать бой «Аталанте». Гости преобладали во всех компонентах, прежде всего, в организации игры. Чувствовалось, что в любой момент они могут прибавить. Для них поездка в Гельзенкирхен стала легкой прогулкой.

На этот раз тренерский штаб «горняков» не угадал со стартовым составом: выпадали Грам, Педриньо, не хватало «чистого» нападающего. А контролем мяча на своей половине поля гостей было не испугать. На что дончане могли рассчитывать, если за первые 45 минут не нанесли ни одного удара по воротам «Аталанты». Несколько смелее были номинальные хозяева после перерыва, когда счет стал 0:3, однако в створ – ни одного «выстрела». Поэтому разгром в Гельзенкирхене был закономерен.

Более того, «горняки» еще, как говорится, легко отскочили: счет вообще мог быть позорным».

Напомним, что в следующем, третьем туре Лиги чемпионов «Шахтер» 22 октября сыграет в гостях с «Арсеналом».

Ранее главный тренер горняков Марино Пушич объяснил, почему «Шахтер» разгромно проиграл «Аталанте» в Лиге чемпионов.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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